Kantonsspital Neuer Wohnraum für Laufen: Das ehemalige Spital wird abgerissen Der Kanton, die Burgergemeinde Laufen-Stadt, die Einwohnergemeinde Laufen und das Kantonsspital Baselland (KSBL) präsentieren ihre Pläne für die Zukunft des ehemaligen Spitals. Letzteres soll zurückgebaut werden, auf dem Areal sollen Wohnungen entstehen. Im August 2022 dementierte der Kanton das Gerücht über den Abriss noch.

Anstelle des heutigen Feninger-Spitals sollen Wohnungen gebaut werden. Bild: Kenneth Nars

Das rund 30’000 Quadratmeter grosse Areal des früheren Laufner Spitals im Gebiet Lochbrugg geht nach «intensiven Verhandlungen» zurück an die Gemeinden. Das teilt der Kanton am Montagnachmittag mit und spricht von einem erfolgreichen «Abschluss der Verhandlungen». «Der Kanton Basel-Landschaft, die Burgergemeinde Laufen-Stadt, die Einwohnergemeinde Laufen und das Kantonsspital Baselland (KSBL) haben sich über die Bedingungen der Rückgabe geeinigt», heisst es in der Mitteilung zum Entscheid.

2020 wurde der KSBL-Standort Laufen in ein Ambulantes Zentrum umgewandelt. Seit dann ist die grosse Landfläche zwischen Lochbruggstrasse und Maiersacker auf dem Areal von Zwischen- und Fremdnutzungen geprägt. Vergangene Woche hat die Baselbieter Regierung an ihrer Sitzung einer Lösung zugestimmt, wonach das Areal an die damaligen Schenkerinnen – die Einwohnergemeinde Laufen und die Burgergemeinde Laufen-Stadt – zurückgegeben wird. Nun liegt diese Einigung vor. Die Kosten für den Rückbau des Spitalbaus tragen je zu einem Drittel der Kanton und das KSBL und je zu einem Sechstel die beiden Gemeinden.

Im August 2022 kamen Gerüchte über einen geplanten Abriss des Spitals in Laufen aus. Diese dementierte der Kanton damals jedoch gegenüber dieser Zeitung.

Finanzielle Entwicklungsperspektiven für Laufen

Die Vereinbarung lege den Grundstein für die Rückgabe des Spitalareals, wird Regierungsrat Thomas Weber (SVP) in der Mitteilung zitiert. «Nun nehmen Kanton und Gemeinden die daraus resultierenden Arbeiten auf und ermöglichen so eine zukunftsweisende Arealentwicklung.» Auch Kathrin Hecht, Präsidentin ad interim der Burgergemeinde Laufen-Stadt, zeigt sich zufrieden. Sie sagt: «Gemeinsam haben wir eine faire Lösung erarbeitet, die für alle Parteien stimmt.»

Ziel sei es nun, «eine zukunftsorientierte Nutzung der Fläche mit wertvollem Wohnraum an einem höchst attraktiven Standort» zu erbauen. Dies würde der Gemeinde Laufen auch finanzielle Entwicklungsperspektiven bringen, wird Stadtpräsident Pascal Bolliger zitiert. (aib)

