Kaufrecht Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln: Nun verlost auch der Kanton Tickets Die Tickets sind fast für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) Pratteln am 27./28. August sind schon reserviert. Der Kanton Baselland verlost nun 1000 Kaufrechte, um einen Tageseintritt zu erwerben.

Regierungsrat Thomas Weber ist der OK-Präsident des ESAF in Pratteln. Juri Junkov

Die Chancen sind ziemlich gering, als «Normalsterbliche» an Eintrittskarten fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln zu gelangen. Dem will Baselland entgegenwirken. Wie die Landeskanzlei am Mittwoch vermeldete, werden in einer Online-Lotterie 1000 Kaufrechte für jeweils einen Tageseintritt verlost. Wer mitmachen will, muss im Baselbiet wohnen, mindestens 18 Jahre alt sein und sich bis 15. April auf der Internetseite des Kantons (www.bl.ch/esaf) registriert haben.

In die Verlosung kommen Kaufrechte für je 500 Rasensitzplätze am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, die nach dem Zufallsprinzip zugeteilt werden. Wer ein solches Kaufrecht gewinnt, kann via Online-Code ein Tagesticket für 82.50 Franken plus Bearbeitungs- und Versandgebühren bestellen. Die Verlosung erfolgt durch die Landeskanzlei. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail persönlich informiert, wie der Kanton weiter mitteilt.