Kehrichtbeseitigung Heisse Generalversammlung steht bevor: Nach langem Krach kommt es bei der Kelsag zum Showdown An der Generalversammlung der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG könnten drei Verwaltungsräte abgewählt und eine neue Eignerstrategie genehmigt werden.

Die Kelsag sammelt in diesen Säcken in 32 Gemeinden im Schwarzbubenland, Laufental und Jura den Hauskehricht ein. Juri Junkov

Morgen Mittwochabend geht es in der Allmendhalle in Metzerlen um die Zukunft der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG (Kelsag). Nach der Generalversammlung könnte das von 33 Gemeinden getragene Unternehmen eine neue Eignerstrategie besitzen und drei Verwaltungsräte ihren Posten geräumt haben.

Im Gemeindeverbund der Kelsag rumort es seit Jahren. Seit die Deponie des Unternehmens am Sitz in Liesberg abgeschlossen ist, gehen die Ansichten über den Zweck der Firma weit auseinander. In der Diskussion über eine Zweckänderung und Statutenrevision sahen die Aktionärsgemeinden Duggingen, Brislach und Liesberg ihre Antragsrechte verletzt und klagten. Nachdem sie vor Amtsgericht gewonnen hatten, zog die Kelsag das Urteil vor das Baselbieter Kantonsgericht und, weil dieses nicht in seinem Sinne entschied, bis vor Bundesgericht. Dieses kam aber ebenfalls zum Schluss, dass der Verwaltungsrat bei der Durchführung der Generalversammlung im Jahr 2020 Fehler gemacht hatte.

Die drei Ortschaften stellen nun die Vertrauensfrage: Sie beantragen die Abwahl des Verwaltungsratspräsidenten Germann Wiggli, des Vizepräsidenten Daniel Haussener und des langjährigen Verwaltungsrates Josef Christ. Stattdessen schlagen sie für den Rest der Amtsperiode drei neue Kandidaten für den fünfköpfigen Verwaltungsrat vor: Franz Saladin, Christian Thalmann und Hubert Hänggi. Saladin soll neuer Verwaltungsratspräsident werden.

Die Abstimmung findet in zwei Schritten statt

Der Kelsag-Verwaltungsrat hat den Antrag der Gemeinden für die kommende Generalversammlung traktandiert – allerdings auf seine Art. Beim betroffenen Traktandum müssen die Aktionäre zuerst in globo über eine Zuwahl von drei Kandidaten abstimmen, die dem Verwaltungsrat genehm sind. Bei diesen handelt es sich um Christian Imark, Andrea Meppiel und Margareta Bringold. Die drei sollen von den bisherigen Verwaltungsräten eingearbeitet werden und in einem Jahr bei den ordentlichen Wahlen die nicht mehr antretenden Verwaltungsratsmitglieder Wiggli, Haussener und Christ ersetzen. Erst anschliessend dürfen die Aktionäre über den Gemeindeantrag der Abwahl von Wiggli, Haussener und Christ und über die Neuwahl von Saladin, Thalmann und Hänggi befinden.

Ob die Aktionäre die Mehrheit des Verwaltungsrates auswechseln, wird sich zeigen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: In einer gemeinsamen Mitteilung schrieben Duggingen, Brislach und Liesberg im März, dass die für die Absetzung der Verwaltungsräte notwendigen 50 Prozent der Aktionärsstimmen bereits vorlägen. In seiner vergangenen Gemeinderatssitzung entschied auch Dornach, die einwohnerstärkste Gemeinde des Verbunds, die Abwahl zu unterstützen.

Neue Eignerstrategie vernichte Vermögenswerte in Millionenhöhe

Zündstoff birgt ein weiteres Traktandum der Generalversammlung, bei dem die Aktionäre über eine neue Eignerstrategie befinden können. Diese wurde ebenfalls grösstenteils von den drei kritischen Gemeinden initiiert und sieht vor, dass die Kelsag nur noch für die Nachsorge der stillgelegten Deponie zuständig sein soll. Zudem dürfte das Unternehmen für interessierte Gemeinden periodische Ausschreibungen für die Sammlung und Entsorgung des Siedlungsabfalls gemäss kantonalen Umweltschutzgesetzgebungen durchführen. Alle anderen Tätigkeiten müsste die Firma einstellen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt wenig überraschend, die für die neue Ausrichtung nötige Statutenänderung abzulehnen. In der Traktandenliste schreibt der Rat dazu, dass die Kelsag im Vergleich mit anderen Gemeinden «eine kostengünstige und solidarische Siedlungsabfallentsorgung für die Aktionäre durchführt». Käme die Eignerstrategie durch, würden den Einwohnern Mehrkosten im Entsorgungsbereich entstehen und Vermögenswerte in Millionenhöhe vernichtet.