Kehrtwende Kein Salzabbau: Kanton Baselland und Salinen nehmen Rütihard aus dem Konzessionsgebiet Nach vertieften Untersuchungen der Solfelder oberhalb von Muttenz krempeln die Schweizer Salinen ihre Pläne um. Das umstrittene Abbaugebiet verschwindet aus den Salzabbau-Plänen. Das Baselbiet soll aber ein wichtiger Salzlieferant der Schweiz bleiben.

Wurde 2018 zum Symbol einer Widerstandsbewegung gegen den Salzabbau: Die Rütihard, eine Landzunge im Süden von Basel. Andreas Schwald

Vor einem Jahr mussten die Schweizer Salinen eine erste Niederlage einstecken: Damals informierten sie über eine teilweise eingebrochene Kaverne im ehemaligen Abbaugebiet Sulz oberhalb von Muttenz, in einer Tiefe von rund 330 Metern. Die Instabilitäten im Untergrund nährten die Zweifel der Gegnerschaft eines Salzabbaus auf der Rütihard.

Und sie lösten vertiefte Untersuchungen aus, welche die Schweizer Salinen durchführten. Auch, um die Bedingungen für eine Konzessionsvergabe des Kantons zu erfüllen. 2025 läuft diese aus und die Salinen möchten die grossen Salzvorkommen im Baselbiet auch künftig fördern.

Andere Salzabbau-Gebiete gesucht

Die neusten Erkenntnisse der Salinen aus den umfangreichen Messungen seit 2021 sorgen nun für eine grosse Kehrtwende in der Frage rund um die Rütihard. Obwohl die Landzunge wegen dem heftigem Widerstand auf unbestimmte Zeit nicht mehr für den Salzabbau vorgesehen war, hatten die Salinen stets betont, wie wichtig die Rütihard für die langfristige Planung sei.

Nun wollen jedoch Kanton und Salinen die Muttenzer Rütihard aus dem Konzessionsgebiet entfernen. Zumindest will der Regierungsrat dies dem Landrat in einer neuen Vorlage vorschlagen. Die Rütihard soll unter anderem aufgrund der anspruchsvollen geologischen und hydrogeologischen Bedingungen nicht mehr Teil der Pläne sein. Überprüfen will der Kanton zudem die Konzessionsdauer von bisher fünfzig Jahren.

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, er möge die Vorlage mit Aufträgen zur Überarbeitung an ihn zurückweisen. Daraus soll eine neue Basis für den neuen Konzessionsvertrag entstehen.

Update folgt...