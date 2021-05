Kinderbetreuung SP-Initiative fordert gratis Kitas – auf Kosten der Steuerzahlenden Bis zum Eintritt in die Primarschule sollen Baselbieter Kinder gratis betreut werden. Die Unterschriften dafür sollen an einem einzigen Tag gesammelt werden.

Regula Meschberger, Miriam Locher und Roman Brunner an der Pressekonferenz. ksp

Gebührenfreie Kinderbetreuung ­in Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Spielgruppen – das fordert die Baselbieter SP in einer Initiative, die sie am Dienstag lanciert hat. Die Betreuung von Kindern soll nicht erst ab Beginn der Volksschule gratis sein, sondern bereits vor dem Eintritt in die Primarschule Teil des Service public sein, so Parteipräsidentin Miriam Locher an der Medienkonferenz. Finanziert werden soll die Betreuung durch Steuergelder.

Grund für die Initiative «Gebührenfreie Kinderbetreuung für alle Familien» ist unter anderem eine Umfrage in der Parteibasis der SP – diese habe letztes Jahr 25 Vorschläge eingereicht, die anschliessend auf fünf Initiativen reduziert und der breiten Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt wurden. Die meisten Stimmen erhielt im Voting die gebührenfreie Kinderbetreuung – «das zeigt, dass das ein grosses Anliegen ist, das in der Bevölkerung viel Rückhalt geniesst», so Locher.

Unklar, wie hoch die Kosten sind

Auch zeigten diverse Studien, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kanton verbessert werden müsse: Die Kita-Plätze sind beispielsweise im schweizweiten Vergleich im Baselbiet am zweitteuersten, so Roman Brunner, Fraktionspräsident der SP. Für die Chancen- und Bildungsgleichheit sei eine qualitativ hochstehende Kinderbetreuung ebenfalls wichtig, ergänzte Parteikollegin Regula Meschberger.

Wie viel Geld, Personal und Raum für die Umsetzung der Initiative zur Verfügung gestellt werden müsste, könne man derzeit nicht sagen. Das hänge davon ab, wie viele Familien das Angebot in Anspruch nehmen würden. «Der volkswirtschaftliche Nutzen ist aber nachgewiesen», betont Fraktionspräsident Roman Brunner – vom für die Betreuung ausgegebenen Geld könnten nicht nur Familien profitieren, sondern auch die Wirtschaft. Denn heute würden Frauen der Kinderbetreuung wegen häufig ihre Karriere vernachlässigen – dies verschärfe den Fachkräftemangel.

Unterschriften sollen in einem Tag gesammelt sein

Damit die Initiative vor das Volk kommt, muss die SP 1500 Unterschriften sammeln. Dieses Ziel will sie bereits am kommenden Samstag erreichen, wie es auf der Website der Partei heisst. Um die 1500 Unterschriften an einem Tag zu schaffen, seien 250 Personen an 23 Standorten im Einsatz, so Miriam Locher.

Im Stadtkanton hat die dortige SP eine ähnliche Initiative bereits im vergangenen Juni lanciert: Die Volksinitiative «Kinderbetreuung für alle» fordert, dass «familienergänzende Kinderbetreuung nicht mehr von den einzelnen Familien zu stemmen ist, sondern zum Service public gehört und über die Steuern finanziert wird».