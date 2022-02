Klarer Entscheid Tenniker Gemeindeversammlung sagt deutlich Ja zur Grünerhaltung des Chilchachers Die Pfarrmatte in Tenniken wird nicht überbaut. Die Versammlung hat eine entsprechende Mutation des Zonenplans abgesegnet.

Klares Resultat nach der geheimen Abstimmung. Simon Tschopp

92 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung: Überaus klar fiel die Abstimmung aus, mit der über die Zukunft des gut 11’000 Quadratmeter grossen Chilchachers entschieden wurde. Sie erfolgte geheim, weil sich über ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten dafür ausgesprochen hatte.

Wegen der fast einhelligen Meinung des Souveräns kam es an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend zu keiner eigentlichen Diskussion. Das Chilchacher-Komitee, das sich vehement gegen eine Überbauung gewehrt hatte, trug den Antrag des Gemeinderats mit. Dieser empfahl, die Parzelle in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen zu belassen mit der Zweckbestimmung «Grün- und Freizeitanlage, Hochwasserschutz». Ursprünglich hatte die Exekutive in diesem Gebiet eine Zone mit Quartierplanpflicht vorgesehen.

Die Stiftung Kirchengut Baselland, Eigentümerin des Chilchachers, beantragte dem Gemeinderat, das Grundstück in eine Wohn- und Geschäftszone zu überführen, um dort im Baurecht eine Überbauung zu realisieren.