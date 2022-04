Klassentreffen 73 Jahre nach dem ersten Schultag: Diese Liestaler Klasse hält noch immer zusammen Die Liestaler Klasse von 1949 macht alle fünf Jahre ein Klassentreffen. So auch vergangenen Dienstag, auf den Tag genau 73 Jahre nach ihrem Schulstart.

Strahlende Gesichter beim Wiedersehen: Die Klasse traf sich auf den Tag genau 73 Jahre nach ihrem Schulstart in Liestal. Kenneth Nars

Während des Klassenlagers besuchte der Schulvater und damalige Regierungsrat Otto Kopp die «Kolonie». Kenneth Nars

Genau 73 Jahre nach dem ersten Schultag trafen sich am vergangenen Dienstag die nun 80-jährigen ehemaligen Erstklässlerinnen und Erstklässler von 1949. Für die Klasse der Liestaler Gestadeckschule ist dieses Wiedersehen eines von vielen, denn sie hielt auch nach der Schulzeit den Kontakt und trifft sich regelmässig zu Klassenzusammenkünften - seit 40 Jahren alle fünf Jahre. Von den ehemals 37 Schulkindern leben heute noch 25, und 18 kamen zum Treffen im Restaurant Kaserne in Liestal am vergangenen Dienstag.

Das erste Klassenlager im Kanton Baselland

Eng zusammengerückt sind die Schülerinnen und Schüler besonders im vierten Schuljahr 1953, als ihr Lehrer Carl August Ewald das erste Klassenlager, damals «Schulkolonie» genannt, im Kanton Baselland unternahm. Es ging zwar nur 16 Kilometer weit nach Oltingen und die Infrastruktur war rudimentär. Trotzdem ist es der Klasse rege in Erinnerung geblieben. Während der Schulkolonie gab es hohen Besuch vom damaligen Regierungsrat Otto Kopp, dessen Sohn in der Klasse war.

Das Klassenlager 1953 in Oltingen war das erste im Kanton Baselland. Kenneth Nars

Klassenlehrer Ewald musste manchmal auch tadeln. Kenneth Nars

Aus den Augen der jetzigen Seniorinnen und Senioren blitzt noch immer der Schalk. Lotti Leupil bestätigt für die Klasse: «Wir waren alle Lausbuben und -mädchen!» Und sie sind es geblieben: Beim Klassentreffen von 2002 beispielsweise sprengte der Apéro das Budget und das Geld, das für Sargkränze vorgesehen war, wurde «versoffen», wie es Leupil unumwunden beschreibt. Sie hätten dafür alle freiwillig auf ihre zukünftigen Sargkränze verzichtet, fügt sie an und lacht mit ihren Klassenkameraden.