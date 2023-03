Kleinlützel Weil der Übergang von der einen Antenne zur anderen nicht klappt: Sunrise lässt Kunden im Stich Eigentlich hätte in Kleinlützel eine Handyantenne durch eine andere ersetzt werden sollen. Doch weil die Baukommission sich querstellt, haben 400 Handynutzer jetzt keinen Empfang – und das ohne Vorwarnung.

Die neue Antenne beim Fussballplatz in Kleinlützel ist zwar ausgesteckt, aber nicht genehmigt. Bild: Kenneth Nars

Das 4G-Netz von Sunrise genügte bisher in Kleinlützel nicht nur für den Handybetrieb, sondern auch für Mail- und Internetverkehr am Computer. Bis an jenem Tag in der zweiten Februarwoche, als die Sunrise-Abonnentinnen und -Abonnenten ihrem Anbieter beim Abbau der Antenne in der Niedermatt zuschauen konnten. Seither gibt es in Kleinlützel kein Mobilnetz von Sunrise mehr, wie das «Wochenblatt» schreibt.

Das Profil einer neuen Antenne beim Fussballplatz kündigt zwar seit Monaten die Bereitschaft des Anbieters an, eine neue Anlage zu installieren, heisst es im Bericht der Zeitung weiter. Das entsprechende Baugesuch wurde aber vor kurzem von der örtlichen Baukommission abgelehnt.

«Wir sind, wie die zahlreichen ­Einwohnerinnen und Einwohner, die Einsprache gegen dieses Projekt einreichten, der Meinung, dass es für die neue Antenne bessere Standorte gäbe als dieser hier am Dorfeingang», erklärt Richard Christ, Präsident der Baukommission. Ein entsprechendes Informations­schreiben vom 15. Februar informierte die Dorf­bevölkerung über diesen Entscheid.

Für alte Antenne lief der Vertrag aus

Auf Anfrage der «bz» heisst es bei der Firma Sunrise, es seien rund 400 Kundinnen und Kunden potenziell betroffen. Da und dort war im Dorf zu hören, Sunrise habe es nicht mal für nötig befunden, ihre Kundschaft über das Vorgehen zu informieren – doch das bestreitet Sunrise: Man habe per SMS Ende Januar und Anfang Februar über den Abbau der bisherigen Antenne informiert. «Daher gab es nur vereinzelt Rückmeldungen.»

Inzwischen dürfte es der grösste Teil der Sunrise-Kundschaft geschafft haben, zu einem andern Mobilfunkanbieter zu wechseln. Dass das Ende der alten Sunrise-Antenne bevorstand, war kein Geheimnis. «Die Betreiberin musste die Mobilfunkantenne abschalten, weil der Vertrag mit der Grundeigentümerschaft auf diesem Privatgrundstück am 15. Februar auslief und nicht erneuert wurde», schrieb die Baukommission laut «Wochenblatt».

Sunrise möchte am Standort festhalten

Der Mobilfunkbetreiber reichte deshalb ein Baugesuch für eine Anlage der neusten 5G-Technologie bei der Halle des Fussballclubs ein und liess die entsprechenden Bauprofile errichten. Diverse Einsprachen verlängerten das Bau­gesuch, das schliesslich am 3. Februar von der Baukommission abgelehnt wurde. Sunrise hat gegen den Entscheid der Baukommission ein Wiedererwägungsgesuch und parallel dazu beim Baudepartement eine Beschwerde eingereicht, «da aus unserer Sicht alle Bedingungen zur Erteilung der Baubewilligung erfüllt sind», so das Unternehmen gegenüber der «bz».

Der Mobilfunkanbieter hat drei Jahre lang nach einem geeigneten Standort gesucht. Diese Suche gestalte sich schwierig, schreibt er, «da zwar alle ein Handy nutzen wollen, aber niemand eine Antenne in der Nähe möchte». Deshalb ist für Sunrise klar: «Wir werden an diesem Standort festhalten.»