Klimadebatte Mitte verschleppt überraschend das Energiegesetz: Die Kommission muss noch einmal ran Die Mitte überrascht am Donnerstagmorgen mit einem Rückweisungsantrag des Baselbieter Energiegesetzes – und spielt damit den Bürgerlichen in die Karten.

Blick in die Holzheizzentrale in Liestal, welche das Fernwärmenetz speist. Roland Schmid

Markus Dudler sorgte schon am frühen Morgen für ein Raunen im Landratssaal. Wie aus dem Nichts stellte der Mitte-Politiker den Antrag, das Energiegesetz möge an die Umwelt- und Energiekommission zurückgewiesen werden. Dudler und seine Fraktion sollten damit das Tagesprogramm, auf welches sich wohl viele im Landrat schon eingestellt hatten, auf den Kopf stellen.

Innerhalb weniger Minuten war das Energiegesetz vom Tisch, mit welchem der Kanton Baselland das Netto-Null-Ziel 2050 erreichen will. Nun muss die Kommission noch einmal über die Vorlage beraten - obwohl sie dies bereits ausführlich getan hat und dabei offensichtlich keine Kompromisslösung zu finden war.

Markus Dudler und die Mitte verlangten die Rückweisung an das beratende Fachgremium des Landrats, weil die Bürgerlichen «in letzter Sekunde», wie Dudler sagte, neue Anträge auf den Tisch gelegt hatten. Rund ein Dutzend an der Zahl. «Aus unserer Sicht ist das unseriös», sagte der Mitte-Politiker und rügte FDP und SVP. Doch damit spielte er ihnen in die Karten.

Vor allem die SVP, aber auch die FDP rieben sich derweil die Hände und paukten die Rückweisung mithilfe der Mitte locker durch. Das ist insofern paradox, als dass die Mitte stets angedeutet hat, sie stütze das Energiegesetz in den Grundzügen, wie es vorliegt.

Bürgerliche hoffen auf neue Kräfteverhältnisse nach den Sommerferien

Die Bürgerlichen hingegen möchten weniger strenge Vorgaben erwirken und gewinnen durch die Rückweisung Zeit. Es dürfte in ihrem Interesse sein, dass das Energiegesetz erst in der neuen Legislatur vor den Landrat kommt, da dann womöglich die Mehrheitsverhältnisse sich zu ihren Gunsten verschieben. Vor allem in der Umwelt- und Energiekommission sind sie derzeit klar in der Minderheit.

«Wir haben schon öfter gesagt, eigentlich könnten wir daheim bleiben, denn wir bringen sowieso nichts durch», hatte Andi Trüssel (SVP) noch vor dem Rückweisungsantrag gesagt und damit stellvertretend für die Bürgerlichen gesprochen. Im Landrat stehen die Chancen der Bürgerlichen besser, eine Mehrheit zu erlangen. Dies auch der Grund, weshalb SVP und FDP im Vorfeld der Energiegesetz-Debatte eine regelrechte Vorstoss-Flut lancierten. Dass sie trotz fehlendem Glauben an einen Kompromiss in der Kommission das Gesetz zurückwiesen, wirkte entlarvend.

Kommissionspräsident Thomas Noack (SP) will den Bürgerlichen selbstredend nicht in die Karten spielen. Er wolle das Energiegesetz noch vor den Sommerferien wieder in den Landrat bringen, kündigte er an. Bereits jetzt ist klar: das Energiegesetz hat noch einen weiten Weg vor sich.