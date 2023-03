Klimapolitik Eine hitzige Energiedebatte steht im Baselbiet bevor – das sind die wichtigsten Streitpunkte Das Verbot der fossilen Heizungen, wie stark Gemeinden in der Klimastrategie verpflichtet werden sollen und die Frage zur «Technologieoffenheit»: Das neue Energiegesetz wird im Landrat umstritten sein.

Satellitenaufnahmen der Region Basel, welche die Trockenheit im Sommer 2022 zeigen. Bild: Sentinelhub

Das Baselbiet will schaffen, was Bundesbern noch nicht geglückt ist: nämlich ein mehrheitsfähiges Energiegesetz zu zimmern. Allerdings ist Widerstand gegen die Vorlage, wie der Regierungsrat sie heute Donnerstag dem Landrat präsentiert, vorprogrammiert.

Dies, obwohl seit dem Nein zum nationalen CO 2 -Gesetz durch die letztjährige Energiekrise vielerorts ein rasches Umdenken stattfand und erneuerbare Energien auf einen Schlag auch wirtschaftlich lukrativ wurden. Und das Bewusstsein reifte, dass eine inländische Energieproduktion auch strategische Vorteile hat.

Kritik an der «Monsterstrategie» von bürgerlicher Seite

Trotzdem: Die dem Baselbieter Energiegesetz übergeordnete Klimastrategie des Kantons passt vielen bürgerlichen Kräften nicht, auch wenn diese keine ambitionierteren Ziele vorgibt als im Pariser Klimaabkommen festgehalten (Netto-Null-Ziel bis 2050). Als «ein Monster von einer Strategie» betitelte diese Woche der «Standpunkt», das Organ der Wirtschaftskammer Baselland, die Vorlage.

«Der zuständige Regierungsrat agiert, als sei ihm links-grüne Klimapolitik gegeben»,

schreibt das Wirtschaftsblatt. Das lässt erahnen, dass die Bürgerlichen versuchen werden, an der Vorlage wesentliche Punkte zu ändern. Das sind die wichtigsten Streitpunkte:

Vereinzelte Stimmen in der Energie- und Umweltkommission stellten gar die Bestrebungen des Kantons infrage. In diese Kerbe schlägt auch der «Standpunkt», der die «kleingliedrige Denkweise» kritisiert. Die Argumentation ist hinlänglich bekannt: Klimaschutz ergebe nur im globalen Kontext oder wenigstens mit überkantonalen Blick Sinn. Für Diskussionen dürfte deshalb auch sorgen, dass der Kanton die Gemeinden verpflichten will, eine Energieplanung zu erarbeiten.

Kommt das Gas- und Ölheizungsverbot?

Gewisse Baselbieter Gemeinden haben bereits aus freien Stücken eine Energiestrategie entworfen. So etwa neulich Muttenz. Bis 2040 soll die Verwaltung das Netto-Null-Ziel erreichen, und für die gesamte Gemeinde bekräftigte die Gemeindeversammlung das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Für erste Massnahmen wird Muttenz in den nächsten sechs Jahren eine halbe Million investieren.

Andere Gemeinden sind jedoch noch gehemmt, weil die kantonalen Leitplanken fehlen. Eine Oberbaselbieter Gemeinde hat eine Energiestrategie ausgearbeitet, will diese aber nicht der Bevölkerung öffentlich vorlegen, wie die bz weiss. Dies könnte zu einer Ablehnungshaltung führen, wenn die Kosten auf dem Tisch lägen, sagt der Gemeindepräsident. Deshalb will die Gemeinde Projekt für Projekt angehen:

«Wichtig ist, dass wir dranbleiben und stetig etwas tun.»

Vorwärtsmachen will die Baselbieter Regierung bei den Gebäuden. Das Potenzial ist in diesem Bereich gross. Wer die Heizung ersetzen muss, soll künftig zwingend auf erneuerbare Systeme (Wärmepumpen, Fernwärme, Holz usw.) umstellen müssen. Fossile Heizungen (Gas und Öl) würden somit – bis auf Ausnahmefälle – verboten. Für die Baselbieter FDP kommt die Pflicht zu fossilfreien Heizungen zu früh. Sie will diese erst später, spätestens ab 2030 und zunächst nur bei Neubauten einführen.

Die Klimakrise fordert innovative Lösungen: wie beispielsweise Solarpanles auf dem Dach des BLT-Depots in Oberwil. Symbolbild: Kenneth Nars

Atomkraft soll kein Tabuthema mehr sein

Unter dem Begriff «Technologieoffenheit» dürften sich die Bürgerlichen auch im Landrat gegen Verbote starkmachen. Darunter verstehen sie nicht bloss, dass Wasserstoff gefördert werden soll. Auch Atomkraft soll aus der Sicht der Baselbieter Freisinnigen – analog zur nationalen Mutterpartei – kein Tabuthema mehr sein. So forderten sie in der Vernehmlassungsantwort zur Klimastrategie, der Kanton solle sich dafür einsetzen, damit das Verbot von Kernkraftwerken rückgängig gemacht wird.

Er verstehe dies als gut gemeinte Entscheidungshilfe der FDP an die GLP und die Mitte, die Grünen bei den Ständeratswahlen zu unterstützen, twitterte Grünen-Präsident Michael Durrer daraufhin. Worte, die wie eine Aufwärmrunde zur Klimadebatte klingen. Das Energiethema dürfte bei den Wahlen im Herbst wiederum mitentscheidend sein.