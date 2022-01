Klimaschutz-Initiative Bürgerliche wollen keinen «Baselbieter Alleingang» in der Klimapolitik Am 13. Februar stimmt das Baselbiet über die Klimaschutz-Initiative der Grünen ab. Die Spitzen von SVP, FDP und Die Mitte warnen vor neuen Verboten und hohen Kosten.

Wehren sich gegen einen «Baselbieter Alleingang» in der Klimapolitik (v.l.): Andi Trüssel, Dominik Straumann (beide SVP), Ferdinand Pulver, Andreas Dürr (FDP), Simon Oberbeck und Silvio Fareri (Die Mitte). Hans-Martin Jermann (Liestal, 21. Januar 2022)

Der Abstimmungskampf zur Klimaschutz-Initiative, über die das Baselbieter Volk am 13. Februar entscheidet, nimmt Fahrt auf: Am Freitag präsentierten die bürgerlichen Gegner ihre Argumente – und liessen kein gutes Haar am Begehren der Grünen. Diese hätten weit mehr im Sinne als den vordergründig genannten Klimaschutz, warnte SVP-Kantonalpräsident Dominik Straumann: «Sie streben einen Umbau der Wirtschaft an. Fortschritte in der Umwelt- und Energiepolitik wollen sie nicht durch Anreize, sondern durch Verbote erzielen.»

SVP-Präsident warnt vor Verbot von Ölheizungen

Bei einem Ja zur Initiative müsse die Regierung zwingend Massnahmen ergreifen, sollte der vom Pariser Klimaabkommen vorgegebene Absenkpfad bei den CO 2 -Emissionen nicht erreicht werden. «Dies könnte dann heissen, dass den Hauseigentümern das Heizen mit Öl verboten wird», betonte Straumann. Im Nachbarkanton Basel-Stadt hat der Grosse Rat erst kürzlich ein solches Verbot ab 2035 beschlossen.

Die Mitte-Präsident Silvio Fareri kritisierte, dass die Initiative gegen die Aufgabenteilung von Bund und Kantonen verstosse: In einigen Bereichen – etwa dem Verkehr oder der Landwirtschaft – seien spezifische Baselbieter Regeln nicht sinnvoll: «Eine kantonale Treibstoffabgabe zum Beispiel ist nicht möglich und wir wollen das auch nicht», sagte Fareri. Umgekehrt unternehme der Kanton in Bereichen, auf die er Einfluss nehmen könne, bereits einiges. So hat der Landrat Anfang 2020 rund 30 Millionen Franken für die Neuauflage des Energiepaketes genehmigt. Damit werden Anreize für energetische Gebäudesanierungen gesetzt.

FDP-Präsident: Grüne widersprechen ihrem eigenen Regierungsrat

FDP-Präsident Ferdinand Pulver hält die Initiative für Symbolpolitik. Die Grünen seien sich bewusst, dass ihr Begehren so nicht funktioniere, wollten aber ein Zeichen setzen. Zudem würden sie damit auf Opposition gehen zu ihrem eigenen Regierungsrat: Für Bau, Verkehr und Umwelt zeichnet sich seit 2019 der Grüne Isaac Reber verantwortlich. «Wir nehmen den Klimaschutz ernst und stehen hinter dem Weg der Regierung», betonte der FDP-Präsident.

Die Kantonsexekutive anerkennt das Ziel des Pariser Klimaabkommens, wonach die menschengemachte Erderwärmung auf weniger als 2 Grad begrenzt werden muss. Im Gegensatz zur Initiative der Grünen ist sie aber der Meinung, dass die heutigen Gesetze und Instrumente bei konsequenter Anwendung reichen, um dieses Ziel zu erreichen.