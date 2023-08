Klimawandel Sponsoring für den Wald in der Region Basel hat zugenommen – die Wunderlösung ist es aber nicht Immer häufiger setzen Firmen an Events mit Freiwilligen Bäume im Wald. Sie helfen den Forstrevieren, den Wald an den Klimawandel anzupassen.

Ein Schild im Wald oberhalb von Reinach weist auf Neupflanzungen hin. Bild: Kenneth Nars

Wer in diesen Tagen vom Reinacher Fiechten in Richtung Schlatthof spaziert, stösst am Waldrand auf ein Schild. 200 Bäume seien hier neu gesetzt worden. Darunter befindet sich eine Reihe von Sponsoren. Diese haben die Finanzierung ermöglicht.

Dass man solche Schilder im Wald sieht, ist unüblich. «Wir wollen ja nicht den Wald mit Schildern vollpflastern», sagt Christian Becker, Revierförster des Forstreviers Angenstein. Dass die Waldeigentümer aber externe Partner beiziehen, um gewisse Arbeiten zu erledigen, ist hingegen ein Trend, der in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Denn die Waldeigentümer stehen vor einer grossen, teuren Aufgabe: den Wald für den Klimawandel resistenter machen. «Die Schäden sind so gross, wir können sie nicht alleine stemmen», sagt Becker.

Die Partnerschaft besteht aber nicht einfach darin, dass Firmen für die Kosten aufkommen. Vielmehr stellen die Unternehmen Freiwillige zur Verfügung, im Rahmen von Firmenevents. «Anstatt riverraften zu gehen, kommen sie zu uns in den Wald», so Becker. Die Freiwilligen räumen den Wald auf, manchmal setzen sie auch die Bäume, die die Firmen finanziert haben.

Beitrag zur Artenvielfalt

Die Waldeigentümer kommen so günstig zu Walddienstleistungen, die sie sonst nicht finanzieren könnten – oder zumindest nicht in dieser Qualität. Becker gibt ein Beispiel: Derzeit wisse man noch nicht genau, welche Arten die Bedingungen in 50 Jahren besser überstehen. Ohne die Zusammenarbeit mit den Firmen pflanze man eben alle zehn Meter Douglasien und Eichen, von denen man wisse, dass sie sicher überleben würden. Dank Freiwilligen könne man aber alle zwei bis drei Meter einen Baum pflanzen, und zwar verschiedene Arten. «Wir können etwas ausprobieren und tragen so zur Artenvielfalt bei», sagt Becker.

Christian Becker, Revierförster Angenstein. Archivbild: Bea Asper / Wochenblatt Birseck

Nur Sponsoring ginge auch nicht

Der Einsatz von Freiwilligen hat einen weiteren Vorteil: «Sie sehen, wofür ihre Firma Geld ausgibt», sagt Becker; vor Ort könne man die Freiwilligen über die Arbeit im Wald informieren; die Mitarbeitenden gingen dann mit der Familie in den Wald anschauen, was gepflanzt worden sei; und vielleicht wolle die Firma «ihre» Bäume nach einigen Jahren selber schneiden – «das ist ein richtiger Selbstläufer», so Beckers Fazit.

Für Philipp Schoch, Präsident des Waldeigentümerverbands Wald beider Basel, sind diese Art von Partnerschaften «ein Plus, das wir gerne mitnehmen». Die Anpassungen an den Klimawandel nur so finanzieren zu wollen, hält er allerdings nicht für richtig, denn: «Wir dürfen uns nicht von Sponsoren abhängig machen.» Die Pflege des Waldes sei die Aufgabe der Allgemeinheit.