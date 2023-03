Klimaziele Kritik am Mobilitätskonzept Birsstadt: Umweltschutz ging vergessen Der Verkehrs-Club beider Basel befürwortet die grundsätzliche Ausrichtung und die Ziele des Mobilitätskonzepts Birsstadt. Aber er sieht bedeutende Lücken hinsichtlich des Umweltschutzes.

Am 12. Januar 2022 stellte der Verein Birsstadt in Reinach das 2019 lancierte Mobilitätskonzept mit Zieljahr 2040 vor. Nun stellt der VCS beider Basel Lücken im Konzept fest. Bild: Tobias Gfeller

Der Verkehr sei für 40 Prozent der Klimawirkung der Schweiz verantwortlich, das Mobilitätskonzept Birsstadt aber sehe keine Reduktion des Autoverkehrs vor. Das kritisiert der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) beider Basel in einer Mitteilung an die Medien. Zudem würden weder die Lärm- noch die Luftbelastung thematisiert.

Im Gegenteil, im Konzept sei sogar ein Ausbau der Kapazitäten für Autos vorgesehen. Dies resultiere in «noch mehr Autoverkehr, noch mehr Stau, noch mehr Luft- und Lärmbelastung und ein Aufschieben der Klimaziele», schreibt der VCS. Damit das Mobilitätskonzept Birsstadt klimatauglich wird, müssten einige Punkte integriert werden. So fordert der Verkehrs-Club unter anderem eine 15-Minuten-Stadt. Wohnen, Freizeit, Arbeit und Dienstleistungen sollen also nahe beieinander liegen. Weitere Forderungen: Tempo 30, Umwelt- und Klimaschutz als zentrale Ziele sowie autoarmes Wohnen.

Der VCS sieht nicht nur Anlass zur Kritik, sondern auch positive Aspekte im Mobilitätskonzept. So lobt er in seiner Mitteilung die geplante Aufwertung von Ortsdurchfahrten, die vorgesehene Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und der Ausbau der Veloinfrastruktur. Diese alleine seien aber ungenügend, weil nicht konsequent genug.