Knappheit Dringender Aufruf zur Blutspende in der Region Basel Die Lagerstände seien besorgniserregend, berichtet das Blutspendezentrum SRK beider Basel. Wer sich gesund fühlt, soll noch vor den Festtagen spenden.

Es können grundsätzlich alle gesunden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren spenden, die über 50 kg wiegen. Symbolbild: Boris Bürgisser

«Die Patientinnen und Patienten in den Spitälern in und rund um Basel benötigen die lebensrettende Blutspende dringend», heisst es in der Mitteilung der Stiftung Blutspende SRK beider Basel vom Montag. Sie appelliert an die Bevölkerung, noch vor Weihnachten und Silvester Blut zu spenden. Grund für die Knappheit seien die «aktuell überhandnehmende Influenza sowie Erkältungen», weshalb viele Blutspenderinnen und -spender ausfallen.

«Wir bitten alle, die sich gesund und fit fühlen, zur Blutspende zu kommen, da die Blutlagerstände bereits besorgniserregend niedrig sind und die Tendenz sinkend ist», sagt Prof. Dr. Andreas Buser, Chefarzt und Geschäftsführer des Blutspendezentrums SRK beider Basel.

Blut spenden können grundsätzlich alle gesunden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren, die über 50 kg wiegen. Hier finden Sie die Spendekriterien.

So viel Blut wurde am Montag gespendet: