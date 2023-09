Köstlich Genusswoche: Baselland wird zum Trüffelland Der Edelpilz hat mit der hiesigen Genusswoche an Bekanntheit gewonnen. Leute reagieren positiv, die Restaurants kreieren neue Menüs.

Der Trüffel hat sich im Baselbiet etabliert Bild: Andrea Weibel

Die Baselbieter Genusswoche ist nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für Trüffelproduzent Heinz Dürr aus Gelterkinden ein Erfolg. Denn dieser Anlass, der am 14. September eröffnet worden ist und bis Sonntag dauert, steht im Zeichen des Edelpilzes Trüffel.

Dürr schwärmt von den Reaktionen, die er dank dieser Genusswoche schon erhalten hat. «Von Restaurants haben wir viele positive Rückmeldungen und Bestellungen bekommen», freut er sich. Einige würden den Trüffel nun auf die Menükarte nehmen, weil sie von Gästen ein gutes Echo erreicht habe.

Trüffelplantagen im Oberbaselbiet

Vor zehn Jahren hat Heinz Dürr im Kanton Baselland angefangen, den Trüffel bekannt zu machen. «Jetzt ist dieser Pilz hier schon so etabliert, dass ihm eine ganze Woche gewidmet wird.» Man sei auf gutem Weg, das Baselbiet zu einer Trüffelregion zu machen, meint der Gelterkinder.

Dieser hat vor 13 Jahren mit der Trüffelproduktion begonnen. «Wir wurden damals noch belächelt», erinnert er sich. Inzwischen betreibt Dürr im Oberbaselbiet fünf Plantagen mit einer Gesamtfläche von zwei Hektaren. Dabei wird er von Freunden unterstützt. «Wir sind daran, verschiedene Böden auszuprobieren und zu eruieren, welches der beste Baumwirt ist.» Dies könne sich auf ein paar hundert Meter Distanz drastisch ändern, erzählt Heinz Dürr. «Das ist Pionierarbeit und ein bisschen Abenteuer.»

«Viele tolle Feedbacks»

Auch Michael Kumli, Präsident der IG Baselbieter Genusswoche, spricht von «vielen tollen Feedbacks» zum Trüffel. Er habe von zahlreichen Leuten gehört, dass sie dieses Edelprodukt bisher nicht auf ihrem Radar gehabt hätten.

Die bisherigen Veranstaltungen waren gut besucht, allein die Lange Tafel in Laufen zog letzten Sonntag 4000 Personen an. Die Besichtigungen der Trüffelplantagen von Heinz Dürr stiessen ebenfalls auf grossen Anklang. Am Samstag findet im Stedtli von Liestal ein weiterer Trüffelmarkt statt. Kumli hofft, «dass dieser auf noch grösseres Interesse stösst». Denn der Trüffel habe Bewegung in diese Genusswoche gebracht.

Das ganze Programm ist von zuvor vier Wochen heuer auf zehn Tage komprimiert worden, was sich laut Michael Kumli gelohnt hat. Die Baselbieter Genusswoche findet am Sonntag mit einem Bäckerbrunch beim Liestaler Aussichtsturm ihren Abschluss.