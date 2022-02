Kommentar Chemiemüll-Streit: Kanton Baselland muss die Elsässer in die Pflicht nehmen Allen Beteuerungen zum Trotz: Die Deponie Roemisloch verunsichert die Bevölkerung. Gewissheit würden amtliche Messungen bei der früheren Deponie bringen. Doch die können nur französische Behörden vornehmen. Benjamin Wieland Drucken Teilen

Mittlerweile wieder aufgeforstet: Die frühere Deponie Roemisloch bei Allschwil. Roland Schmid

Die ehemalige Chemiemülldeponie Roemisloch bei Allschwil leckt. Immer wieder finden sich in den abführenden Gewässern Substanzen, die dort nicht hingehören. Bei der Einschätzung, wie gefährlich die Stoffe sind und was zu tun sei, gehen die Einschätzungen auseinander. Nicht zuletzt, weil die beteiligten Parteien an unterschiedlichen Stellen messen: die Chemievertreter und die Behörden in den unteren Bachläufen – die Gemeinde Allschwil und Umweltschützer unterhalb der Deponie, also sprichwörtlich bei der Quelle.

Wegen dieses Methodenstreits besteht eine Art Pattsituation. Allschwil und Umweltschützer mahnen unermüdlich, doch die Chemie stellt sich auf den Standpunkt, man sehe keinen Anlass, weitere Schritte zu unternehmen, solange das nicht angeordnet wird. Die Behörden im Kanton Baselland wie im Elsass jedoch dürften kaum Forderungen stellen. Sie haben bislang keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

Der Zustand ist für die Bevölkerung Allschwils und Neuwillers unbefriedigend. Sie kann sich nicht sicher sein, dass das, was der Bach hinunterspült, tatsächlich unbedenklich ist. Gewissheit bringen würde es, wenn die Umweltämter selber direkt bei der früheren Deponie Proben nehmen würden. Weil der Kanton Baselland auf französischem Boden nicht aktiv werden kann, sollte er im Elsass auf Messungen drängen.

Im Interesse der eigenen Bevölkerung. Und zur Versachlichung der Debatte.