Kommentar Das war nur der laue Auftakt zu einer wirklich heissen Klimadebatte Am Sonntag hat das Baselbieter Stimmvolk die Klimaschutzinitiative der Grünen wuchtig verworfen. Für die künftige Politik im Landkanton bedeutet dieses Resultat nicht allzu viel. Die spannenden Auseinandersetzungen folgen erst.

Die Baselbieter Grünen führten die teuerste Kampagne in ihrer Geschichte, dennoch blieb es in den letzten Wochen im Kanton auffallend ruhig. Ein Indiz dafür, dass der Klimawandel derzeit nicht zuoberst auf dem Sorgenbarometer steht.

Das Abstimmungsresultat sagt mehr aus über den Zustand der Parteien als über die Stimmungslage in der Bevölkerung zum Thema. Von der SP als wählerstärkste Kraft kam nur verhaltener Support für die Grünen und deren technokratisch formulierte Initiative. Die Bürgerlichen zeigten Einigkeit und betonten in markigen Worten, was sie nicht wollen.

Klimapolitik ist immer auch eine Frage der Grosswetterlage