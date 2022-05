Kommentar Die Baselbieter Grünen: Eine Wahlsiegerin ohne Winner-Mentalität Ziemlich peinlich: Nach dem Verzicht Philipp Schochs ziehen die Baselbieter Grünen die angekündigte Doppelkandidatur für die Regierungswahlen 2023 zurück. Schlimmer aber: Der unüberlegte Schnellschuss ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Grünen völlig ausser Form sind. Hans-Martin Jermann Drucken Teilen

Wahlsiegerin auf Abwegen: Die Baselbieter Grünen auf ihrer Wahlparty nach den Landratswahlen 2019. Juri Junkov (31. März 2019

Im Oktober 2021 kündigten die Baselbieter Grünen eine Zweierkandidatur für die Regierungswahlen 2023 an. Dieser frühe Wahlkampf-Coup hat sich am Montag mit dem Verzicht Philipp Schochs in Luft aufgelöst; auch andere aussichtsreiche Anwärterinnen hatten der Parteileitung zuletzt einen Korb gegeben. Gewiss: Personalentscheide sind voller Unwägbarkeiten und bis zu einem gewissen Grad Glückssache.

Dass Schoch zur Einsicht gelangt, dass die Chancen, 2023 unter lauter Bis­herigen in die Exekutive gewählt zu werden, äusserst gering sind, konnte die Parteileitung nicht überraschen. Offensichtlich ist: Die Doppelkandidatur war ein Schnellschuss, das jetzige Zurückkrebsen ist ziemlich peinlich.

Toxische Mischung aus Überlegenheitsgefühl und mangelnder Disziplin

Diese strategische Fehleinschätzung wäre in wenigen Wochen vergessen, handelte es sich um einen einmaligen Ausrutscher. Doch das ist nicht der Fall. Seit dem epochalen Erfolg bei den kantonalen Wahlen 2019 führt eine toxische Mischung aus Über­legenheitsgefühl und mangelnder Parteidisziplin, die auch in der Geschichte der Grünen liegt, zu Fehlentscheiden und Niederlagen.

Beispiele: im Herbst 2020 das naive Vorpreschen bei der Velohochbahn. Im Frühjahr 2021 der gescheiterte Versuch, sich bei der Revision der Schwarzarbeitsgesetze als Speerspitze der Opposition zu profilieren. Zuletzt im Februar das überdeutliche Volksnein zur Klimaschutz-Initiative, die dem anrollenden Wahlkampf hätte Auftrieb geben sollen.

Der Siegerin von 2019 ist – neun Monate vor der nächsten Wahl – die Winner-Menta­lität völlig abhanden gekommen.