Kommentar Die Fasnacht vor Lärm – und vor Verboten – schützen Neuerdings gibts entlang von Fasnachtsumzügen gratis Ohrenstöpsel, so will es der Bund. Denn der Lärm kann dem Gehör schaden zufügen. Das ist eine liberale Lösung, die niemanden zu seinem eigenen Glück zwingt. Michel Ecklin

Macht ganz schön Krach: die Cosanostra Rugger, hier an der Allschwiler Fasnacht 2011. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Fasnacht ist Extase pur, hier darf und soll man aus dem Alltag ausbrechen. Doch wenn einem danach tagelang die Ohren sausen oder gar ein dauerhafter Gehörschaden bleibt, hört der Spass auf.

Nur: Fasnacht ist nun mal laut. Eine Lärmbegrenzung wie an Open­air-Konzerten wäre eine Spassbremse sondergleichen, und sie wäre kaum umsetzbar. Eine Lärmschutzpolizei, die am Cortège mitmarschiert, will niemand (sie würde rasch als dankbares Sujet ins Lächerliche gezogen).

Der Mehraufwand ist minim

Vermutlich hatte der Bund nicht die Fasnacht im Sinne, als er die neuste Regelung entwarf. Doch sie ist für diesen Brauch ideal: An allen lauten Anlässen – also fast überall an der Fasnacht – muss jetzt ein Plakat auf mögliche Gehörschäden hinweisen; und es müssen für alle kostenlose Gehörschutzpfropfen zur Verfügung stehen.

Ideal ist die Lösung, weil sie sanft auf die nicht wegzuredende Gefahr eines Gehörschadens hinweist. Ideal auch, weil sie niemanden zu seinem eigenen Glück zwingt. Und nicht zuletzt: Für die Organisatoren bleibt der Mehraufwand erträglich.

Aktive könnten mit gutem Beispiel voran gehen

Noch sind an Umzügen und Guggenkonzerten nur wenige Erwachsene mit Gehörschutz zu sehen. Das war an Rockkonzerten vor zwanzig Jahren auch so. Inzwischen hat sich dort das Bewusstsein des Publikums geändert, ohne jeglichen Zwang. Niemand kommt sich mit Stöpseln in den Ohren dumm vor.

Das wird an der Fasnacht bald nicht anders sein. Zu wünschen wäre nur, dass die Aktiven mit dem guten Beispiel vorangehen.