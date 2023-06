Kommentar Die Prattler Rheinstrasse wird für kurze Zeit wieder geöffnet: Diese Übung hätte man sich sparen können Der Baselbieter Landrat beauftragt die Regierung, die seit Ende 2022 gesperrte Strasse wieder zu öffnen – wenn überhaupt nur für wenige Monate. Michael Nittnaus Drucken Teilen

Noch blockieren «Panzersperren» die Rheinstrasse Richtung Netziboden. Nicole Nars-Zimmer

Was für ein Triumph für die Baselbieter Bürgerlichen. Mit vereinten Kräften haben sie die Wiedereröffnung der Prattler Rheinstrasse durchgeboxt. «Umgehend» sei diese umzusetzen, so der Auftrag an die Regierung. Damit soll das ansässige Gewerbe endlich wieder eine direkte Zufahrt und damit mehr Kundschaft erhalten.

Der Kampf im Namen der KMU mag ein ehrenwertes Anliegen sein und tatsächlich ist die aktuelle verkehrstechnische Situation im Gebiet Netzi­boden unbefriedigend. Die Wiedereröffnung der Rheinstrasse und gleichzeitige Sperrung der nigelnagelneuen Rauricastrasse ist aber doch mehr gewerbepolitischer Aktionismus und Zwängerei denn eine sinnvolle Überbrückungsmassnahme.

Selbst wenn alles glatt durchflutscht, benötigt die Umsetzung der verkehrspolizeilichen Anordnung einige Monate. Und es ist durchaus mit Widerstand in Form von Einsprachen zu rechnen, vor allem aus Augst. Nicht auszuschliessen ist, dass die Rheinstrasse nie geöffnet werden kann oder nur ganz kurz, ehe die innere Erschliessung via Lohag bereit steht.

Eine solche Grossübung, welche die Verkehrsteilnehmenden am Ende mehr verwirrt denn erfreut, nutzt auch dem Gewerbe herzlich wenig.