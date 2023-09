Kommentar Drama um Spital Laufen: Der erste Vorhang ist jetzt gefallen Die Laufner Gemeindeversammlung hat mit grossem Mehr der Übernahme des Spitals vom Kanton zugestimmt. Damit dürften die Träume für den Erhalt des heutigen Spitalstandorts wieder in die Ferne rücken. Andreas Schwald Drucken Teilen

Ende einer Ära? Die Gemeinde Laufen übernimmt das Spitalgebäude und Spitalgelände vom Kanton. Bild: Kenneth Nars

Mit dem Übernahmeentscheid des Spitals Laufen – pardon: des «Feningerspitals» – setzt die Laufner Bevölkerung ein klares Zeichen. Dieser historische Baselbieter Spitalbau wird verschwinden.

Das ist ein Schock für alle, die noch per laufender Initiative am Spital festhalten wollen. Was mit dem Entscheid der Gemeindeversammlung ebenfalls klar wurde: Die Feninger-Fraktion findet ihre Anhängerschaft in den oft deutlich kleineren Nachbar­gemeinden des Bezirkshauptorts. Dort wird der Verlust des Spitalbaus noch von so einigen als tiefer Einschnitt in die Volksseele empfunden.

Dieser Grundsatzentscheid macht es für die Initiative an der Urne nicht einfacher – falls jetzt überhaupt ausreichend Unterschriften zusammenkommen. Ohne den Rückhalt der Laufner Bevölkerung wird es umso schwieriger, jene Regionen des Kantons zu überzeugen, die im Gegensatz zu Laufen nicht einmal ein Gesundheitszentrum erhalten.