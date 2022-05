Kommentar zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes Klares Votum für die Selbstbestimmung der Menschen Mit einem Zweidrittelmehr sagt das Baselbiet Ja zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes und führt damit unter anderem einen Langzeitabzug von 40 Franken ist. Doch der Entscheid für das neue Gesetz ist eher trotz als deswegen so deutlich ausgefallen. Bojan Stula Drucken Teilen

Der grundsätzliche Widerstand von Sozialhilfeorganisationen wie der Caritas ist erfolglos geblieben. Wohl deshalb, weil die Mehrheit des Stimmvolks die Vorzüge der Revision höher gewichtet hat. Sander Van Riemsdijk

Keine Frage: Die hohe Zustimmung zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes wird dem Baselbiet von linker Seite Schimpf und Schande eintragen. Die wütende Medienmitteilung der Grünen am Sonntag, wo von einem «beschämenden Tag fürs Baselbiet» die Rede ist, gab hiervon einen Vorgeschmack.

Für viele ist Baselland nun jener Kanton, welcher der gesellschaftlichen Spaltungsmission der SVP auf den Leim gekrochen ist und nun als erster den Tabubruch einer Kürzung beim Grundbedarf verbrochen hat.

Es gibt aber auch eine differenziertere Betrachtungsweise. Das Zweidrittelmehr ist ein Votum für die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung und so letztlich für die Menschenwürde. Die Mehrheit des Baselbieter Stimmvolks will sich nicht mit der Vorstellung von hoffnungslos gescheiterten Existenzen in ihrer Mitte abfinden, welche sich resigniert ihrem Schicksal ergeben und bis zum Lebensende vom Staat abhängig sind.

Erst recht will das Baselbiet keine «Hartz IV-Dynastien», wie sie glaubhaft in Deutschland beschrieben werden, und wo die Abhängigkeit von der Sozialhilfe familienintern auf die nächste Generation vererbt wird. Schlicht deshalb, weil diese Kinder nie ein anderes Leben kennen gelernt haben.

Inwiefern diese Haltung des Stimmvolks auf die Realität von ausgesteuerten Menschen übertragbar ist, ist eine ganz andere Frage. Bestimmt haben aber viele Baselbieterinnen und Baselbieter zur Neuordnung der Sozialhilfe mit dem Anspruch Ja gesagt, dass der Langzeitabzug am besten gar nie zur Anwendung gelangt.