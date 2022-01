Kommentar Erhöhte Parkplatzpreise: Unpopulär, aber wohl nötig In Liestal werden die Parkplatzpreise erhöht. Damit versucht die Stadt, die Finanzen in den Griff zu kriegen. Kelly Spielmann Drucken Teilen

Auch in der Allee wird das Parkieren teurer. Hans-Martin Jermann

Freuen dürfte die Nachricht, dass das Parkieren in Liestal mancherorts bald doppelt so viel kostet, wohl niemanden. Weder die Einwohnenden und Besuchenden, die tiefer in die Tasche greifen müssen, noch die Geschäfte, die wegen teureren Parkplätzen weniger Kunden haben könnten.

Doch die Finanzlage macht diesen Schritt notwendig. Die Aufgabenprüfung des Stadtrats hat gezeigt, dass kaum grosse Beträge eingespart werden können – und dass jede noch so kleine Möglichkeit genutzt werden muss.

Es wird bei jedem Blatt Papier gespart: Kopien im Einwohnerrat sollen reduziert werden, was einige tausend Franken ausmacht. 9000 Franken sollen durch weniger Verkehrskadetten an der Fasnacht eingespart werden und die Erhöhung der Anmeldegebühr für Hunde macht 3000 Franken aus. Wieso sollen da die Parkgebühren unangetastet bleiben? Eben.