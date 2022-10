Kommentar Die Baselbieter SVP zeigt bei Putin-Versteher klare Kante – auch aus Eigennutz Die SVP Baselland will keine Mitglieder, welche die Aggression Russlands gegen die Ukraine bejubeln. Das hat auch mit Kalkül zu tun: Im Februar sind kantonale Wahlen – und da braucht die Volkspartei Verbündete. Benjamin Wieland Drucken Teilen

Wladimir Putin bei einem Auftritt im März in Moskau. Auch in der Schweiz hat der russische Freund Anhänger. Sergei Guneyev/AP Pool Sputnik

Die schnelle Reaktion überraschte. Kaum hat am Wochenende ein Baselbieter SVP-Vertreter einen, gelinde ausgedrückt, putinfreundlichen Tweet abgeschickt, erhielt er schon am Montagvormittag die Quittung: Die Kantonalpartei distanzierte sich in selten deutlichen Worten von der Haltung des Arlesheimers, der die Annexion von vier ostukrainischen Gebieten durch Russland bejubelt hatte. Alleine der angedrohte Parteiausschluss brachte den jungen Mann dazu, den Austritt selber zu vollziehen.

Zumindest auf nationaler Ebene sind die Verhältnisse bei der Volkspartei weniger eindeutig. Es gibt Exponenten, die für Russlands Vorgehen zumindest Verständnis durchblicken lassen. Etwa «Weltwoche»-Verleger und Nationalrat Roger Köppel. Er beklagte, in den Medien würde ein «Putin-Verteufelungskult» betrieben. Und er kritisiert die Sanktionen gegen Russland, fordert gar Verhandlungen mit dem Aggressor.

Die SVP Baselland hatte es wohl auch aus einem anderen Grund eilig, rasch reinen Tisch zu machen: Im Februar sind Regierungs- und Landratswahlen, und die SVP braucht Verbündete, um ihren Sitz in der Exekutive wieder besetzen zu können. Wäre ein Putin-Versteher auf einer Wahlliste gelandet, hätten Kollateralschäden gedroht. Spitzenkandidatin Sandra Sollberger wäre dann im Wahlkampf ständig auf die Putin-Freunde in ihrer eigenen Partei angesprochen worden.

Den Parteioberen wurde wohl übel bei diesem Gedanken. Völlig zu recht.