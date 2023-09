Kommentar Kritik an den Kosten für die Wahlfeier in beiden Basel: Es herrscht die freudlose Knausrigkeit Fast 500'000 Franken an Steuergeldern wollen die beiden Basel für eine Wahlfeier für die designierte Ständeratspräsidentin Eva Herzog (BS) und den Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer (BL) ausgeben. Die Meinung mag unpopulär sein: Dieses Geld ist gut investiert. Hans-Martin Jermann Drucken Teilen

In Sissach haben viele Menschen lebhafte Erinnerungen an das Fest für Maya Graf, die 2012 zur höchsten Schweizerin gekürt wurde. In Empfang genommen wurde sie am Bahnhof vom damaligen Basler Regierungspräsidenten Guy Morin. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Die Kosten der geplanten Doppelfeier für die designierten Parlamentspräsidenten Eva Herzog und Eric Nussbaumer im Dezember sind ein Aufreger: Knapp 500'000 Franken wollen die beiden Basel dafür an Steuergeldern ausgeben – ein Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Die Meinung mag unpopulär sein: Aber dieses Geld ist gut investiert. Erstmals in der Geschichte des Bundesstaats besetzen Vertreter beider Halbkantone gleichzeitig die Parlamentspräsidien. Die Feier wird die Identifikation der Menschen mit der Region stärken und positive Bilder aus Basel und Liestal in die Schweiz hinaustragen.

Das Klischee von der «classe politique»

Gewiss: Eine würdige Feier liesse sich auch einige tausend Franken günstiger organisieren. Aber das ist hier nicht der Punkt. Die Kritiker schaufeln am Graben zwischen dem «einfachen Volk» und «denen da oben». Dabei haben wir mit unserem Milizsystem ein günstiges und volksnahes Parlament. Immer wieder zu beobachten ist zudem, dass über relativ kleine Posten im Kantonsbudget leidenschaftlich gestritten wird, umgekehrt aber hohe Millionenbeträge für vermeintlich Unabdingbares durchwinkt werden. Als wäre hier Sparen unmöglich.

Die SVP stellt der «überdimensionierten Feier» den Kaufkraftverlust der einfachen Bürger entgegen – als würde sie sich aktuell für höhere Prämienverbilligungen einsetzen. Diese Diskussion ist populistisch, verlogen und von freudloser Knauserigkeit geprägt. Mehr Grosszügigkeit – vor allem geistige – würde uns allen gut tun.