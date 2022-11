Kommentar Kritik an Landratspräsidentin ist berechtigt: Das Amt gebietet Zurückhaltung Lucia Mikeler hätte nicht mit Leserbriefen Abstimmungskampf betreiben dürfen. Das Amt der höchsten Baselbieterin verlangt politische Neutralität. Doch auch SVP-Landrat Peter Riebli ist zu tadeln. Michael Nittnaus Drucken Teilen

Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack sieht sich einiger Kritik ausgesetzt. Nicole Nars-Zimmer

Man könnte geneigt sein, die Auseinandersetzung zwischen SVP-Fraktionschef Peter Riebli und Landratspräsidentin Lucia Mikeler (SP) als belanglose Posse abzutun. Doch tatsächlich hat Riebli, der von 2019 bis 2020 selbst höchster Baselbieter war, das Verhalten von Mikeler zu Recht kritisiert. Die Bottmingerin hat in den vergangenen Tagen mindestens in drei Zeitungen – darunter die bz – Leserbriefe publiziert, in denen sie unmissverständlich gegen die Vermögenssteuerreform Stellung bezieht, die am 27. November zur Abstimmung kommt.

Das geht nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie die Erzeugnisse nur mit ihrem Namen oder auch mit «Landratspräsidentin» zeichnet. Das Amt der höchsten Baselbieterin bringt nicht nur viel Prestige und Anerkennung mit sich, sondern auch Pflichten. Eine der wichtigsten ist, sich in Zurückhaltung zu üben. Für ein Jahr vertritt die Person nicht ihre Partei, sondern den Kanton als Ganzes.

Dass dieses Neutralitätsgebot nicht klarer im Gesetz festgeschrieben ist, ändert nichts an dessen Sinnhaftigkeit und Tradition. Mikeler handelte zumindest unüberlegt, wenn nicht gar naiv. Aber sie hat sich entschuldigt und gelobt Besserung. Riebli seinerseits hat sich in seinem Präsidialjahr tatsächlich zurückgehalten, obwohl die von ihm angestossene Sozialhilfereform debattiert wurde. Sein Auftritt respektive stürmischer Abgang aus dem Landratssaal am Donnerstagmorgen aber war eines Fraktionschefs nicht würdig.