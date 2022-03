Kommentar Nein zur Birsfelder Zentrumsplanung: Ein allzu bekanntes Muster Das Nein zur Birsfelder Zentrumsplanung reiht sich ein in negative Entscheide der Baselbieter Stimmberechtigten in den vergangenen Jahren. Michel Ecklin Drucken Teilen

Bleibt auf Papier: Die Birsfelder Zentrumsplanung Visualisierung: Nightnurse Images

Diesmal war es äusserst knapp. Ein Zufallsmehr versenkte ein Verdichtungsprojekt, über das Birsfelden seit Jahrzehnten diskutiert hatte. Doch der gestrige Entscheid reiht sich ein in einen grösseren Trend: Grössere Bauvorhaben haben es in Baselbieter Gemeinden und auch beim Kanton immer schwerer. In den vergangenen Jahren hat kaum eines die Gnade des Volkes gefunden.

Das Muster verläuft dabei oft ähnlich: Die Behörden erarbeiten ein austariertes Projekt, meist nach einem Mitwirkungsverfahren, um möglichst alle Interessen zu berücksichtigen. Das überzeugt eine Mehrheit, die sich daran beteiligt hat. Doch an der Urne geben dann Schlagworte wie «zu gross, zu hoch, zu wenig Grün» den Ausschlag.

Gemeinderat hat verständlicherweise keine Lust mehr

So berechtigt solche Einwände im Einzelfall auch sein mögen: Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass sich die Baselbieter Stimmberechtigten generell gegen Wachstum sträuben – so gestern auch in Birsfelden. Dabei müsste eigentlich die Frage nicht lauten, ob es Wachstum geben soll, sondern nur, ob man gewillt ist, es in geordnete Bahnen zu lenken.

In Birsfelden ist nach dem Nein immerhin der Wille vorhanden, einen neuen Anlauf zu wagen. Allerdings bleibt offen, ob und vor allem wann Birsfelden so weit ist. Dass der Gemeinderat keine all zu grosse Lust verspürt, das Szepter wieder in die Hand zu nehmen, kann man ihm jedenfalls nicht vorwerfen.