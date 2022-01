Kommentar Tempo 30 auf Kantonshauptstrassen liegt im Trend Seit heute Mittwoch ist bekannt, auf welchen Kantonsstrassen im Baselbiet Tempo 30 gelten soll. Militante Autofahrer werden jetzt schreien, ihre Freiheit werde eingeschränkt. Doch überraschend kommt der Entscheid des Kantons nicht. Michel Ecklin Drucken Teilen

Therwil wünscht sich einen verkehrsberuhigten Dorfkern.. Kenneth Nars

Draussen im Grünen in einem Häuschen wohnen, egal wo, denn mit dem Auto kommt man sowieso rasch überall hin: Diese Vorstellung von Mobilität wurde in der Nachkriegszeit für breite Massen Realität, gerade auch im Baselbiet. Doch dieses Modell kriegt Risse. Deutlich wird das in den Ortskernen der Agglomeration. Sie ersticken täglich im überbordenden Verkehr.

Ein klein bisschen Gegensteuer hat heute die Baselbieter Regierung gegeben. In vier Ortskernen reduziert sie die Höchstgeschwindigkeit auf Teilen der Kantonsstrassen. In den vergangenen Jahren hat das Baselbieter Volk bereits einige Strassenbauprojekte gebodigt.

Das Unterbaselbiet sperrt konsequent Fremdparker aus, Tempo 30 in Quartieren ist die Regel. Manchenorts sinkt bereits die Autodichte. Nicht nur in der Stadt Basel, zunehmend auch in der Agglomeration spüren Autofahrende, dass die Strasse nicht mehr überall ihnen allein gehört. Das ist ein weltweiter Trend, und er wird sich auch im Baselbiet höchstens verlangsamen, aber nicht verhindern lassen.

Das hat die Baselbieter Regierung erkannt und einen ersten, ganz zaghaften Schritt Richtung Verkehrsberuhigung gewagt. Militante Autofahrer werden jetzt schreien, ihre Freiheit werde eingeschränkt, und es wird Einsprachen hageln. Dabei ist die Massnahme nur ein Schritt in eine bereits eingeschlagene Richtung.