Kommentar Zubringer Bachgraben: Forderung nach zwei Röhren gefährdet das Projekt Bislang gab es nur wenig Opposition gegen das Strassenbauprojekt. Mit dem Vorschlag, die Kapazität des Tunnels zu verdoppeln, dürfte sich das rasch ändern. Benjamin Wieland Drucken Teilen

Hier, beim Parkplatz des Gartenbads Bachgraben in Basel-Stadt, würde der Tunnel beginnen. Neu stehen zwei Röhren zur Debatte. Kenneth Nars

Spektakuläre Wende beim wohl speziellsten Strassenprojekt, das die Schweiz je gesehen hat: Die Kapazität des Zubringers Bachgraben Allschwil (Zuba) soll verdoppelt werden. Das verlangt das eiligst gebildete Komitee Bachgraben Plus. Es schlägt vor, zwei Tunnelröhren zu bauen – und damit vier statt zwei Fahrspuren. Mit dieser Forderung könnte das Komitee jedoch das Bauvorhaben gefährden.

Bislang war nur wenig Opposition gegen den Zubringer auszumachen. Dass das wirtschaftlich prosperierende Bachgrabenareal an das Autobahnnetz angebunden werden soll, scheint bis weit in links-grüne Kreise Konsens zu sein. Zwar haben die Grünen Basel-Stadt angekündigt, sie würden den Tunnel, der komplett unter der Stadt läge, bekämpfen. Der Bevölkerung in den betroffenen Basler Quartieren wäre es jedoch noch so recht, wenn der Durchgangsverkehr unter dem Boden verschwinden würde.

Mit verdoppelter Kapazität dürfte der Widerstand gegen das Projekt aber gerade im Baselbiet wachsen. Nicht nur wegen der Mehrkosten von 270 Millionen Franken. Zwischen der Forderung des Komitees und der Landratssitzung, an welcher der Zuba-Projektierungskredit traktandiert ist, liegen nur wenige Tage. Dabei ist nicht einmal klar, ob Allschwil hinter der zweiten Röhre steht. Und ob die Vorlage mit dem Doppeltunnel überhaupt noch genehmigt werden könnte.

Das Komitee kommt mit seiner Idee zu spät. Und leistet mit seinem überhasteten, nicht abgestimmten Vorgehen dem Zuba einen Bärendienst.