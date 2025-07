Konsum Der Boom beim Einkaufstourismus ist vorbei: Wir zeigen, wer noch über die Grenze fährt und welche Geschäfte profitieren Schweizerinnen und Schweizern ist die Lust am Einkaufsbummel im Ausland vergangen. Sie fahren nicht nur weniger oft zum Shoppen ins Ausland, sondern geben dabei auch deutlich weniger Geld aus. Dies zeigt eine Langzeitstudie der Universität St. Gallen. Die bz zeigt, wer am häufigsten ins Ausland fährt und welche Geschäfte die beliebtesten sind.

Die Schweizerinnen und Schweizer fahren weniger oft ins grenznahe Ausland als noch vor fünf Jahren und geben weniger Geld aus. Bild: Chris Iseli

Für die Schweizer Händler ist es eine gute Nachricht: Der Einkaufstourismus hat an Bedeutung verloren. Dies zeigt eine neue Langzeitstudie des Forschungszentrums für Handelsmanagement der Universität St. Gallen. Danach fahren Schweizerinnen und Schweizer nicht nur weniger häufig zum Shoppen ins Ausland als noch 2017, sondern geben dabei auch weniger Geld aus.

Die bz zeigt die 15 wichtigsten Fakten der Studie für den stationären Handel. Der Online-Handel folgt in einem zweiten Teil.

2017 fuhren Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 5,2 Mal ins grenznahe Ausland zum Einkaufen, im letzten Jahr waren es noch 4,8 Mal.

Bei ihren Einkäufen geben Schweizerinnen und Schweizer auch deutlich weniger Geld aus: Pro Einkauf liessen sie vor fünf Jahren noch Fr. 245.71 liegen, im letzten Jahr waren es Fr. 216.06. Im stationären Geschäft hat sich damit der Einkaufstourismus seit 2017 um mehr als 10 Prozent reduziert. Den Verlust für die Schweizer Wirtschaft durch den stationären Einkaufstourismus im Ausland schätzt das Forscherteam um Professor Thomas Rudolph auf 6,97 Milliarden Franken. Das sind 11,3 Prozent weniger als 2017.

Am häufigsten trifft man 50- bis 59-Jährige beim Shoppen an. Sie kaufen im Schnitt 5,7 Mal pro Jahr ennet der Grenze ein. Am Zurückhaltendesten sind 40- bis 49-Jährige (4,4 Mal).

Im stationären Einkaufstourismus verzeichneten alle Handelsbranchen einen massiven Umsatzrückgang gegenüber 2017. Bei den Lebensmitteln beträgt der Rückgang 120 Millionen. 2017 belief sich der geschätzte Verlust für die Lebensmittelhändler in der Schweiz auf 3,32 Milliarden Franken, im letzten Jahr waren es 3,2 Milliarden Franken. Bei den Drogerieartikeln betrug der Rückgang 70 Millionen, bei der Bekleidung 350, bei den Sportartikeln 159 und bei den Einrichtungen 180 Millionen Franken.

Je nach Branche variieren die Zahl der Einkäufe und der Ausgabebetrag stark. Bei den Lebensmitteln fahren Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 9,1 Mal pro Jahr nach Deutschland (2017: 10) und geben dabei Fr. 157.24 aus (2017: 152.50).

Die Drogeriekette dm ist mit Abstand der beliebteste Anbieter. 15,3 Prozent kaufen ihre Drogerieartikel hier ein, bei Müller sind es 5,1 Prozent. Der beliebteste Lebensmittelhändler ist Edeka (5,2%), gefolgt von Kaufland (4,7%) und Aldi (3,3%).

Konstanz, Lörrach und Weil am Rhein sind die Topdestinationen für Einkaufstourismus. An der Aargauer Grenze folgen Waldshut-Tiengen. 9,5 Prozent der Befragten kaufen hier häufig ein. Es folgen aus regionaler Perspektive Rheinfelden (4,3%), Laufenburg (3,1%) und Bad Säckingen (2,7%). Die Trompeterstadt konnte allerdings gegenüber 2017 deutlich zulegen (+0,7%).

Knapp jede Fünfte gibt an, dass sie wegen der hohen Inflation und der damit verbundenen Preiserhöhungen weniger oft im Ausland einkauft. Gleichzeitig sind die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin bereit, etwas höhere Preise in der Schweiz zu zahlen.

Konsumentinnen und Konsumenten passen ihr Einkaufsverhalten an den Wechselkurs an. Bei einem Kurs von 1.40 Franken für einen Euro würden 90 Prozent der Befragten weniger oft ins Ausland fahren. 2017 waren es 80 Prozent.

«Mir sind mit em Auto do», stimmt für 84 Prozent der Einkaufstouristen. Dabei wird auch gerne getankt. 31 Prozent fahren zudem auch ein- bis zweimal pro Jahr zum Tanken ins Ausland.

Wer ab und an auf einem Parkplatz in einem grenznahen Ort steht, weiss: Die Schweizer kommen aus allen Regionen nach Deutschland zum Shoppen. In Bad Säckingen sieht man nicht selten auch Zürcher, Zuger, Schwyzer oder Berner. Im Schnitt nehmen Einkaufstouristen 52,1 Minuten Anfahrtsweg in Kauf und wohnen 58,7 Kilometer vom Einkaufsort entfernt.

Die tieferen Preise sind nach wie vor das Hauptmotiv, dass Schweizerinnen und Schweizer im Ausland einkaufen. Allerdings hat der Preis deutlich an Bedeutung verloren, was auch an den niedrigeren Preisunterschieden liegt. An Bedeutung gewonnen haben dagegen andere Faktoren wie eine grössere Auswahl oder Produkte, die in der Schweiz nicht erhältlich sind. Der Erlebniseinkauf wird wichtiger und nicht selten verbinden es gerade die Weitgereisten mit einem Ausflug.

Einkaufen ist schön – wären da nur nicht all die anderen. Auf diesen Nenner lässt sich das zusammenfassen, was Einkaufstouristinnen und -touristen störend finden: Überfüllte Züge, Wartezeiten an der Grenze, Zollabfertigung, Kundenandrang und die Parkplatzsuche. Über einen weiteren Störfaktor lässt sich schmunzeln: Viele stört es, wenn sie beim Einkaufen jenseits der Grenze Bekannte treffen.

Sollte die Freigrenze von 300 Franken auf 50 Franken fallen, würde das massive Auswirkungen auf den Einkaufstourismus haben: In der Studie gaben die Befragten an, ihre Einkäufe in diesem Fall um durchschnittlich 32,6 Prozent zu reduzieren. «Die Einführung einer Freigrenze von 50 Franken würde somit einer Reduktion des Einkaufstourismus von 2,27 Milliarden Franken führen», bilanziert das Autorenteam. 48,2 Prozent der Befragten lassen sich die Mehrwertsteuer zurückerstatten.

Die Maskenpflicht während der Coronapandemie setzte dem Einkaufstourismus zu. Das wäre wieder der Fall, sollte die Maske zurückkehren. 38,7 Prozent der Befragten wollen in diesem Fall weniger oft im Ausland einkaufen.