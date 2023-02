Kostüm Er wird mit Tannenreisig, Efeu und Thuja frisiert: Der Tännlimaa macht mit dem Butz Pratteln unsicher Wenn der Butz in Pratteln ausfährt, sind auch andere spannende Gestalten dabei. So der Tännlimaa, dessen Kostüm und Larve jedes Jahr frisch gestaltet wird, in intensiver Handarbeit.

Die Larve des Tännlimaa wird zusätzlich zum Tannreisig mit Efeu verziert. Boris Burkhardt

Der Tännlimaa muss anonym bleiben. Das verlangt die Tradition, nicht umsonst sind alle Figuren des Butz verlarvt. Der Tännlimaa ist eine von vielen Figuren, die heute wie jeden Samstag nach Aschermittwoch mit dem Butz durch Prattelns Strassen ausfahren: Er stellt den Neuanfang, das Wiedererwachen der Natur und die Überwindung des Winters dar. Tatsächlich entsteht er jedes Jahr neu, als einzige der Figuren, weil sein Kleid jedes Jahr mit frischem Rottannenreisig in geduldiger Handarbeit hergestellt wird.

In ihrem Hobbyraum in der Mayenfelserstrasse befestigt die Mitorganisatorin des Butz, Bea Jäggi, mit dem 27-jährigen Tännlimaa und einer weiteren Darstellerin am Donnerstagnachmittag in anderthalb Stunden rund 200 Zweige mit kurzen Drähten am Jutekleid. Die Rottannenzweige liefert der Förster direkt aus dem Wald. «Das duftet fein», sagt der Tännlimaa.

Mit der Gartenschere das Kostüm zurechtschneidern

Zu dritt geht es schneller als gedacht: Jäggi stutzt noch ein paar Zweige am Kragen mit der Gartenschere zurecht, damit sie nicht am Hals stupfen. «Mein Gott! Zum Glück bist du so stark!», sagt die Helferin zum Tännlimaa, als sie das Kostüm zur Anprobe vom eigens gefertigten Kleiderbügel nimmt. Zu zweit müssen die beiden Frauen das Kostüm hochheben, während der Tännlimaa von unten hineinschlüpft. «Wo ist denn vorne und hinten?», fragt die Helferin verwirrt.

Der Tännlimaa findet, dass das Gewicht nicht unangenehm ist: Neun Kilo wiegt das Kleid, wie die Waage anzeigt. Die Hände kann der Tännlimaa im Kostüm fast nur noch seitwärts bewegen. Zum Essen werde er das Kostüm ausziehen müssen, kündigt er jetzt schon an. Der aktuelle Tännlimaa macht diesen Job seit vier Jahren, auch während Corona und zusätzlich einmal im vergangenen Sommer beim Brauchtumsumzug während des Esaf. «Da mussten sie mich wässern», erzählt der Tännlimaa von der Hitze unterm Kostüm.

Tannenreisig, Efeu und Thuja als Haarpracht

Wenn er Samstagmorgen um 8 Uhr aufbricht, wird es noch recht kalt sein. Aber er wird schnell mit Schwitzen beginnen: «Dr Tännlimaa gumpt und secklet druf los; hets i dim Portmonee nit nur Moos?», heisst nicht umsonst sein Heischevers. Schliesslich soll er wild und ungestüm und voller Lebensfreude daherkommen. Dennoch wird der Tännlimaa am Samstag einen Rollkragenpulli unter dem Kostüm tragen: Seine rotgepieksten Unterarme erklären, warum.

Auch die Larve des Tännlimaa bekommt jedes Jahr neue «Haare»: Hier befestigt Jäggi neben dem Tannenreisig Efeu, der zunächst wie eine Pfauenfeder vom Kopf absteht. Etwas Thuja hätte sie auch gerne dazugetan; aber die im Garten ist zu kurz. Auch ein paar Tannenzapfen werden an Larve und Kostüm angebracht: Auf der nächsten Wanderung werde sie Schönere sammeln, sagt die Helferin. «Das Tolle ist, dass er jedes Jahr anders aussieht», sagt Jäggi zufrieden über den herausgeputzten Tännlimaa. Sie fegt den abgeschnittenen Reisig auf dem Boden zusammen: «Hier siehts ja aus wie beim Coiffeur», meint sie. «Das sind ja auch meine Haare», sagt der Tännlimaa mit Überzeugung.