Kräuterbonbons Nach fast 100 Jahren Firmengeschichte: Ricola eröffnet diese Woche in Laufen den ersten Laden In der Altstadt hat die Laufner Bonbonproduzentin ihre Anfänge. In der Nähe des historischen Orts wurde der erste Shop in der Schweiz eingerichtet. Der erste auf der Welt ist es nicht.

Im Laden in Laufen sollen die unterschiedlichsten Ricola-Bonbons erhältlich sein. Natürlich auch die klassischen viereckigen Kräuterzucker. Bild: zvg

Ricola-Bonbons sind rund um den Erdball erhältlich. In Supermärkten, an Flughäfen und in Drogerien kann man die Produkte aus dem Baselbiet kaufen. Wie wenige andere Unternehmen aus dem Raum Basel hat es die Laufner Firma zu Weltruhm gebracht.

Auch in Laufen, wo sie herkommen, stehen die Bonbons in den Regalen verschiedener Geschäfte. Über einen eigenen Laden im 6000-Einwohner-Städtchen verfügte das Unternehmen jedoch nicht. Bis jetzt: Am Donnerstag eröffnet beim Untertor am Eingang zur Altstadt nach fast 100 Jahren Firmengeschichte der erste Store in der Schweiz. Er befindet sich in der Nähe des Gebäudes, in dem Firmengründer Emil Richterich ab dem Jahr 1930 die Mischung von 13 Kräutern entwickelte.

Der Laden sei ein Bekenntnis zu Laufen

Wieso hat es ein Jahrhundert gedauert, bis sich das Unternehmen entschlossen hat, in Laufen einen Laden zu eröffnen? Mediensprecherin Sandra Kunz sagt: «Die Idee eines eigenen Stores tauchte in der Vergangenheit immer wieder auf. Aus unterschiedlichen Gründen wurde sie nicht realisiert.» Mit der Liegenschaft an der Amthausgasse 3 habe Ricola nun einen idealen Ort gefunden. Der Laden sei ein weiteres Bekenntnis zur Herkunft. Noch heute wird jedes Kräuterbonbon vor Ort in Laufen hergestellt.

Einige davon produziert die Firma lediglich für den internationalen Markt. Da sich die Geschmäcker weltweit unterscheiden, stellt Ricola Sorten her, die nur in Asien oder in Nordamerika erhältlich sind. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Supermärkten in der Schweiz soll ein Teil davon auch im Laden in Laufen verfügbar sein. Ein Beispiel sind Bonbons mit Himbeergeschmack, die bald in Deutschland und Frankreich auf den Markt kommen.

Ricola betreibt in Paris einen Pop-up-Store

Vorerst hat nur der Laden im Erdgeschoss geöffnet. Jeweils von Montag bis Samstag gehen in der ehemaligen Laufner Stedtlibibliothek die verschiedenen Ricola-Produkte über den Ladentisch. Ab Mai soll für die Besucherinnen und Besucher auch das Obergeschoss zugänglich sein. Dort sei eine «interaktive Erlebniswelt» geplant, wie Ricola in einer Publireportage im «Wochenblatt» wirbt. Die in den vergangenen Monaten umgebaute Liegenschaft gehört der Stadt Laufen und wurde von der Ricimmo, einer Tochterfirma der Ricola Familienholding AG, im Baurecht übernommen.

Während die Menschen in der Region Basel bis zu dieser Woche auf einen Ricola-Laden warten mussten, können die Pariserinnen und Pariser seit dem vergangenen November einen solchen besuchen. In der französischen Hauptstadt eröffneten die Schweizer den ersten Shop auf der Welt. «Es handelt sich einen Pop-up-Store, der im April seine Türen wieder schliesst», sagt Sprecherin Sandra Kunz. Die Erfahrungen des Ladens im Stadtteil Marais seien zwar positiv, aber momentan sei nicht geplant, weitere Läden zu eröffnen.