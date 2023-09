Krankenkasse Nach dem Prämienschock zankt sich der Landrat um schnelle Lösungen – schiebt aber drei Vorstösse auf die lange Bank Der Aufschrei über die Krankenkassenprämien hallt im Landrat nach. In der Frage, ob das Parlament dringlich etwas unternehmen sollte, streiten sich die Lager der beiden Seiten. Ohne voranzukommen.

Caroline Mall (SVP). Bild: Kenneth Nars

Der Preis für den kreativsten Vorstoss, er ging an Caroline Mall. Die SVP-Landrätin brachte – nach Bekanntwerden des neuerlichen Prämienschocks, den die Schweizer Haushalte aufs nächste Jahr hin erwartet – eine sehr konkrete Idee: Sämtliche Bussengelder, welche der Kanton Baselland einsteckt, seien ab kommendem Jahr an die Prämienzahlenden auszurichten.

Balz Stückelberger (FDP). Bild: Kenneth Nars

Mit diesem Vorschlag sorgte Mall im Landrat zwar für heitere Stimmung. Doch dass dieser Vorstoss wirkungsvoll sei, bezweifelten gleich mehrere Stimmen im Landrat. Oder wie Balz Stückelberger (FDP) es formulierte: «Wenn du das Geld aus der linken Hosentasche nimmst und in die rechte Hosentasche steckst, hast du noch immer gleich viel Geld.» Was er damit sagen wollte: Würden Prämienverbilligungen aus der Bussenkasse bezahlt, fehle dieses Geld an einem anderen Ort.

Adil Koller (SP). Bild: Nicole Nars-Zimmer

Adil Koller (SP) bezeichnete Malls Idee als «Kasperlitheater-Vorstoss in einer Zeit, in welcher die Leute nicht mehr wissen, wie sie die Prämien zahlen sollen.» Koller selbst wollte, gemeinsam mit Mitte-Politiker Marc Scherrer, über einen dringlichen Vorstoss eine Auslegeordnung zu den Prämienverbilligungen der Regierungen erhalten. «Um den Hebel richtig anzusetzen und tiefe Einkommen sowie den Mittelstand zu entlasten, sind wir auf saubere Datengrundlagen angewiesen», sagte Koller.

FDP will der Regierung die Hoheit lassen

Die Freisinnigen wollten von all den Entlastungspaketen für die Krankenkassenprämien nichts wissen. «Es ist jedes Jahr ein Déjà-vu, bei den Prämienerhöhungen gibt’s ein Geschrei», sagte Andreas Dürr. Doch das komme auch bei der Regierung an, die jedes Mal die Prämienverbilligungen angepasst und die entsprechenden Mehrkosten im den Finanzplan aufgenommen habe.

Und so kam es, dass es keiner der drei Vorstösse, welche die Prämienentlastung dringlich bekämpfen wollten, mit sofortiger Wirkung auf die Traktandenliste kam. Auch Tim Hagmanns (GLP) Postulat, das Familien von den steigenden Prämien entlasten sollte, fand keine Zweidrittelmehrheit für eine dringliche Behandlung. Die Vorstösse dürften angesichts der Aktualität gleichwohl bald auf die Agenda des Landrats kommen.