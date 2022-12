Krankenkassen Im Baselbiet sollen mehr Menschen von Prämienverbilligungen profitieren Im Kanton Baselland werden 2023 die Prämienverbilligungen um 11 Millionen Franken erhöht. Damit ist die Debatte rund um Massnahmen gegen den Prämienschock erst richtig lanciert. Die SP fordert, dass bei den Verbilligungen der Kreis der Berechtigten vergrössert wird.

Frohe Kunde für Baselbieterinnen und Baselbieter mit tiefem und mittlerem Einkommen: Der Kanton erhöht Anfang 2023 seinen Beitrag an Prämienverbilligungen um 11,14 Millionen Franken. Damit kann der happige Anstieg der Krankenkassenprämien um durchschnittlich sieben Prozent im Kanton für die Bezügerinnen und Bezüger von Verbilligungen vollständig ausgeglichen werden.

Dies hat der Landrat im Rahmen der Budgetdebatte ohne Opposition beschlossen. Erwachsene werden im kommenden Jahr demnach pro Monat 30 Franken mehr erhalten, junge Erwachsene 21 und Kinder 7 Franken.

Nur in Neuenburg erhalten noch weniger Menschen Prämienverbilligungen

Die SP hatte im Vorfeld 18 Millionen Franken zusätzlich gefordert, zog den entsprechenden Budgetantrag aber im Parlament wieder zurück: Vorerst sei das Wichtigste, den jüngsten Prämienschock ohne grosses Hickhack im Landrat abfedern zu können, erklärt SP-Landrat Adil Koller. «Klar ist für uns aber auch: Die nun beschlossene Erhöhung reicht nicht. Die Verbilligungen sind angesichts der sehr hohen Prämien noch immer zu tief.» Baselland ist nach Basel-Stadt jener Kanton mit der zweithöchsten Prämienbelastung.

«Die nun beschlossene Erhöhung der Prämienverbilligungen reicht nicht», sagt SP-Landrat Adil Koller. zvg

Laut dem jüngsten Monitoring des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hat Baselland mit 21 Prozent nach Neuenburg (19 Prozent) die tiefste Bezugsquote. Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 28 Prozent (Zahlen von 2020).

Das heisst: Gemessen an der Gesamtbevölkerung profitieren hier nur wenige von Verbilligungen. Koller fordert, dass der Kreis der Bezugsberechtigten ausgeweitet wird: Die Einkommensobergrenze sei hier extrem tief angesetzt, bei Einzelpersonen ohne Kind liegt diese bei einem steuerbaren Einkommen von monatlich 2600 Franken.

Die ausbezahlte Prämienverbilligung pro beziehende Person und Jahr liegt mit 2474 Franken indes leicht über dem Schweizer Durchschnitt (2304 Franken).

Baselland ist grosszügig bei Kindern reicher Eltern

«Ich finde es wichtig, dass der Kanton den Prämienanstieg in der aktuellen Situation voll kompensiert», sagt auch FDP-Landrätin Saskia Schenker. Es gehe hier auch um den Erhalt der Kaufkraft der Bevölkerung. Dass, wie von Koller gefordert, der Kreis der Beziehenden ausgeweitet werden soll, sieht die Freisinnige zumindest kritisch.

Die tiefe Bezugsquote in Baselland sei nur bedingt mit anderen Kantonen vergleichbar, schliesslich sei die Struktur der Einkommen und Familienverhältnisse von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich.

In Baselland gebe es auch sehr vorteilhafte Regeln für die Prämienzahlenden, betont FDP-Landrätin Saskia Schenker. zvg

Schenker fordert, dass, wie von der Regierung angekündigt, nun eine Gesamtschau über die Prämienverbilligungen im Kanton vorgenommen und anschliessend über Systemanpassungen diskutiert wird.

In diesem Zusammenhang könnten auch Regeln auf den Prüfstand kommen, die aus Sicht der Prämienzahlenden heute sehr vorteilhaft sind: So haben in Baselland im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen junge Erwachsene einen eigenen Anspruch auf Prämienverbilligungen. Dieser endet hier bei einer Person in Ausbildung erst, wenn ihre Eltern gemeinsam ein Einkommen von mehr als 242'000 Franken pro Jahr erzielen.

Baselland hat seit 2018 investiert, zuvor aber gespart

Finanzdirektor Anton Lauber (Die Mitte) hat in den vergangenen Wochen wiederholt darauf hingewiesen, dass die im Baselbiet ausbezahlten Verbilligungen seit 2018 um mehr als 30 Prozent gestiegen seien, den Prämienanstieg also mehr als kompensiert hätten. Das ist korrekt, aber nicht die ganze Wahrheit: So hat Baselland in den finanziell klammen Vorjahren zwischen 2011 und 2017 seine Zahlungen an die Prämienverbilligungen runtergefahren.

Dass davon die Prämienzahlenden nur wenig spürten, ist einzig dem Umstand zu verdanken, dass der Bund analog zu den steigenden Prämien seine Beiträge erhöht hat. Bund und Kanton tragen die Prämienverbilligungen nach einem komplizierten Schlüssel gemeinsam; 2022 zahlt der Kanton 55,1 Millionen der insgesamt 157,5 Millionen Franken, die an die Baselbieter Bevölkerung ausgeschüttet wurden.

Dies entspricht einem Kantonsanteil von rund 35 Prozent. «Der Kanton ist mit seinem Beitrag nun wieder auf dem Stand von 2013», kommentiert Koller. Die Prämien aber sind seither weiter gestiegen.