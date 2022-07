Krieg in der Ukraine Deutlich weniger neu ankommende Schutzsuchende aus der Ukraine in Baselland Die Zahl der Ukrainischen Flüchtlinge, die seit Kriegsbeginn in Bsaelland ankommen, geht seit Anfang Mai zurück. Das und mehr bestätigt die Baselbieter Statistik.

Rund 44 Prozent der ukrainischen Geflüchteten in Baselland sind unter 25 Jahre alt, knapp ein Drittel sogar unter 14. KEYSTONE

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine flüchteten insgesamt 2066 Menschen in den Kanton Baselland. Wie das statistische Amt in einer Mitteilung schreibt, nahm die Zahl der Gesuche für den Schutzstatus S zuletzt rapide ab. Im März verzeichnete der Kanton noch bis zu 400 Gesuche in einer Woche. Zuletzt gingen in den beiden letzten Juniwochen noch je 13 respektive 7 Gesuche ein. Damit setzt sich der Trend fort, der Anfang Mai begann, als die Zahl der schutzsuchenden Personen erstmals zurückging.

Die Baselbieter Statistik bestätigt zudem Medienberichte, wonach vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine flüchteten, eindrücklich. Rund 44 Prozent der geflüchteten Menschen sind unter 25 Jahre alt – knapp ein Drittel aller Personen mit neu geschaffenem Schutzstatus S sind unter 14 Jahre alt. Bei den über 25-Jährigen beläuft sich der Frauenanteil auf knapp 80 Prozent.

Prozentual verteilen sich die Menschen aus der Ukraine relativ gleichmässig über die Kantone, wobei der Anteil in Basel-Stadt leicht über dem Durchschnitt liegt. Auf 1000 Menschen fallen im Baselbiet 7,1 Geflüchtete aus der Ukraine. In Basel sind es auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 8,3 Personen mit Schutzstatus S. Schweizweit beläuft sich die Zahl der Geflüchteten mit Schutzstatus S auf gut 57000 Menschen.