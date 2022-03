Krieg in der Ukraine Im Baselbiet fehlen 1000 Unterbringungsplätze für Geflüchtete Die Schweiz rechnet mit etwa 50'000 Personen, die hier Schutz suchen werden. In verschiedensten Kantonen laufen derzeit Vorbereitungen diesbezüglich. Die Solidarität ist gross, dem Baselbiet fehlen aber noch Unterbringungsplätze.

Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz Schutz suchen, können auch bei Privatpersonen unterkommen. Michael Buholzer / KEYSTONE

In den vergangenen drei Tagen wurden dem Baselbiet 150 Personen aus der Ukraine zugewiesen. Am Mittwoch verschickte der Kanton ein ausführliches Communiqué zum Thema.

Erstmals seit dessen Einführung in den 90er-Jahren wird der Schutzstatus S angewendet, der eine rasche und unkomplizierte Aufnahme geflüchteter Personen aus der Ukraine ermöglicht. Für die Koordination sind die jeweiligen kantonalen Sozialämter zuständig. Diese Aufgabe nehme der Kanton Baselland in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden wahr, so der Wortlaut in der Medienmitteilung.

Offene Fragen sollen möglichst geklärt werden

Dabei gebe es noch einige ungeklärte Fragen, insbesondere bei der Unterbringung Geflüchteter bei Privatpersonen. «Der Kanton arbeitet mit Hochdruck daran, einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen», heisst es weiter.

Um die vielen Fragen aus der Bevölkerung auffangen zu können, hat das kantonale Sozialamt ein FAQ zum Thema erstellt, welches regelmässig aktualisiert wird. Ausserdem seien die einzelnen Gemeinden in einem Schreiben über die weiteren Fragen des Vollzugs informiert worden. Das Baselbieter Sozialamt hat in diesem Zusammenhang ausserdem eine Hotline erstellt, die sich an die Gemeinde und Personen aus der Bevölkerung richtet.

1000 Plätze fehlen im Baselbiet

Um Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich unterbringen zu können, sind die Gemeinden verpflichtet, bis zu einer bestimmten Quote Personen aufzunehmen. Freie, verfügbare Unterbringungsplätze müssen dem Kanton also gemeldet werden. «Trotz mehrfacher Aufforderung sind viele Gemeinden diesem Meldeaufruf noch nicht nachgekommen», heisst es in der Medienmitteilung. Derzeit fehlten bis zu 1000 solcher Unterbringungsplätze in den Gemeinden. In den nächsten Tagen werden diese Plätze dringend benötigt werden.

Der Kanton bitte die Gemeinden deshalb auch weiterhin, Unterbringungslösungen zu finden und diese zu melden. Auch der Kanton selbst sucht nacht entsprechenden Lösungen, wie beispielsweise die 150 Plätze, die im Spital Laufen geschaffen werden konnten.

Grosse Solidarität, grosse Herausforderung

Die Baselbieter Bevölkerung zeige grosse Solidarität, so seien in den vergangenen Tagen unzählige Anrufe von Personen beim Sozialamt und den Gemeinden eingegangen, die private Plätze für Geflüchtete anbieten wollen. So kamen um die 100 Personen mit einem solchen Angebot zusammen.

Die Herausforderung bei der privaten Unterbringung bei Geflüchteten sei gross, so könne es sein, dass die traumatischen Erlebnisse das Zusammenleben deutlich erschweren. Ausserdem müsse der angebotene Wohnraum angemessen sein und auch die Privatsphäre dürfe nicht zu kurz kommen. «Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Unterbringung über längere Zeit andauern und nicht in jedem Fall kurzfristig ein Alternative zur Verfügung stehen kann», beteuert der Kanton.

Für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten sind die Gemeinden zuständig. Der Kanton nimmt währenddessen die Koordination und Kommunikation zwischen den verschiedenen behördlichen Stellen wahr.