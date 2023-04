Kriminalität «Hochprofessionelles Drogenlabor»: Polizei hebt in Zullwil eine Hanfanlage mit 8000 Pflanzen aus In der Gemeinde im Schwarzbubenland wurde CBD-Hanf so bearbeitet, dass aus ihm THC-Hanf entstand. Die Polizei hat einen 48-jährigen Bulgaren festgenommen. In Zwingen betrieb er eine legale Plantage.

Dieses Drogenlabor hob die Baselbieter Polizei in Zullwil aus. Bild: zvg/Polizei Baselland

Ein wenig erinnert der Fund der Baselbieter Polizei an die amerikanische Fernsehserie «Breaking Bad». Statt in Albuquerque in New Mexiko spielt die Geschichte jedoch im beschaulichen Zullwil im Schwarzbubenland. Im Labor entstand nicht die Rauschdroge Crystal Meth, sondern aus erlaubtem CBD-Hanf illegaler THC-Hanf.

Was die beiden Drogenlabore gemeinsam haben, ist die Kompetenz, mit der man zu Werke ging. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei es ihr vor zwei Wochen gelungen, in einem ehemaligen Fabrikareal in Zullwil «ein hochprofessionelles Drogenlabor» auszuheben. Dort stellte sie diverse Gerätschaften und mehrere Kilogramm Substanzen sicher, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Im Labor war aus legalem CBD-Hanf durch chemische Prozesse illegaler THC-Hanf hergestellt worden. Zudem fand die Polizei auf demselben Areal eine illegale Hanf-Indooranlage mit rund 1000 THC-haltigen Hanfpflanzen vor.

Zuvor waren die Polizistinnen und Polizisten bereits in einem Industriegebäude in Zwingen im Rahmen einer Hausdurchsuchung auf eine Hanf-Indooranlage mit rund 2000 CBD-Hanfpflanzen gestossen. Die Polizei habe einen 48-jährigen Bulgaren festgenommen, teilt sie mit. Ein zusätzliches Verfahren eröffnete die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt. Dies im Rahmen einer weiteren Hanf-Indooranlage im gleichen Gebiet in Zullwil, wo auf einer Fläche von 800 Quadratmetern über 7000 Pflanzen mit illegal hohem THC-Gehalt sichergestellt wurden.

Bei dieser Anlage in Zullwil mit 7000 Pflanzen eröffnete die Baselbieter Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Unbekannt. Bild: zvg/Polizei Baselland

«Keine signifikante Zunahme» von illegalen Hanfplantagen

Seit dem Jahr 2017 ist CBD-Hanf in der Schweiz legal. Das Gras hat zwar keine berauschende Wirkung, erfreut sich aber auch sechs Jahre später noch immer reger Beliebtheit. Die Goldgräberstimmung, die zu Beginn in der Branche herrschte, hat sich mittlerweile gelegt. Im Dezember des vergangenen Jahres entdeckte die Baselbieter Polizei in einem Gewerbehaus in Brislach neben einer legalen CBD-Plantage auch Tausende illegale Stauden THC-Hanf. In Reinach hob die Polizei im März in einem Industriegebäude 700 THC-haltige Hanfpflanzen aus.

Wer davon ausgeht, dass seit der Legalisierung von CBD-Hanf auch die illegalen Aktivitäten stiegen, liegt wohl falsch. Zumindest lassen die Erfahrungen der Baselbieter Polizei darauf schliessen: «Wir stellen keine signifikante Zunahme von illegalen Hanfplantagen fest», sagt der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage. Die Einrichtung in Zullwil sei das erste festgestellte Labor, in dem aus legalem illegaler Hanf entstand.

Dass mehrmals im Laufental und im Schwarzbubenland illegale Anlagen ausgehoben wurden, habe auch mit dort zu findenden leer stehenden Industriebauten zu tun, sagt Gaugler. Eine Firma, die sich auf legale Weise dem Hanf verschrieben hat, ist die in Breitenbach beheimate Marry Jane AG. Auch sie hat sich auf dem ehemaligen Isola-Areal in früheren Industrieräumlichkeiten eingemietet. Dort betreibt sie die grösste Indoor-CBD-Anlage Europas. Das Unternehmen erhielt 2022 den Solothurner Unternehmerpreis in der Kategorie Newcomer.