Kriminalstatistik Mehr Delikte auch im Baselbiet: Gewaltverbrechen, Cyberkriminalität und Fahrzeugdiebstähle nehmen zu Die Kriminalpolizei hat die Zahlen für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Neben zahlreichen Hiobsbotschaften verkündete sie auch etwas Positives.

Fabienne Holland ist seit 2023 Chefin der Kriminalpolizei Baselland. Bild: Keystone

Es sieht schlimmer aus als davor. Aber immerhin weniger schlimm als andernorts. So lässt sich die Kriminalstatistik des Baselbiets für das Jahr 2022 grob zusammenfassen. Der Kanton registrierte 5 Prozent mehr Verbrechen als im Vorjahr. Zum Vergleich: In Basel-Stadt nahm die Zahl der Anzeigen um 11 Prozent zu; schweizweit derweil um 10 Prozent.

Am stärksten stiegen die Anzeigen im Baselbiet bei der Cyberkriminalität. Hier verzeichnete die Kantonspolizei einen Zuwachs von 35 Prozent. In den letzten zwei Jahren hat sich die Anzahl registrierter Digital-Verbrechen gar verdoppelt. «Wobei Cyberdelikte nicht gleich Cyberdelikte sind», erklärt Fabienne Holland, Chefin der Kriminalpolizei Baselland.

Auch die Anzeigen wegen Gewaltdelikten steigen

Zugenommen hätten vor allem herkömmliche Straftaten mithilfe moderner Mittel. Auf digitalen Kanälen käme es vermehrt zu Betrug und Identitätsdiebstahl. Beispielsweise durch dubiose Mails oder falsche Online-Inserate, so Holland. Fälle von professionellen Attacken durch Hacker – genannt Cybercrime – hätten hingegen abgenommen. Um sich vor der steigenden Netz-Kriminalität zu schützen, empfiehlt die Kantonspolizei, an ihren Präventionsveranstaltungen teilzunehmen.

Ins Auge stechen ebenfalls die verzeichneten Gewalttaten: Hier vermerkt die Polizei einen Zuwachs von 13 Prozent. Zurückzuführen ist dieser insbesondere auf Fälle von Körperverletzung und leichterer Gewalt, die sich 2022 mehrten.

E-Bikes sind beliebtes Diebesgut

Auch in Bezug auf den Tatort gibt es Veränderungen: Der Kantonspolizei wurden letztes Jahr mehr häusliche Gewaltdelikte gemeldet als noch 2021. Zwar waren es noch immer weniger als während des Lockdowns in der Coronapandemie. Aber der Anstieg ist mit 14 Prozent doch beträchtlich. Laut Holland sind dafür verschiedene Gründe möglich. Beispielsweise könne ein zunehmend sensibilisiertes Bewusstsein in der Bevölkerung zu einem veränderten Anzeigeverhalten geführt haben.

Dass die aktuelle Kriminalstatistik mehr Straftaten zählt als im Vorjahr, liegt laut Holland vor allem an den Vermögensdelikten. Diese machen knapp drei Viertel der gesamten registrierten Straftaten aus und sind 2022 um knapp 6 Prozent gestiegen. Unter Vermögensdelikte fallen unter anderem Diebstähle und die meisten Fälle von Cyberkriminalität.

«Fahrzeugdiebstähle haben in den letzten Jahren zugenommen», sagt Holland. Während die Zahl entwendeter Autos in der Statistik stabil geblieben sei, rissen sich Diebe immer häufiger E-Bikes unter den Nagel. Auch deswegen sei ein kontinuierlicher Anstieg von registrierten Straftaten seit 2018 zu beobachten. E-Bikes seien – wie Fahrräder generell – recht schwer zu identifizieren. Und da sie einen höheren Wert haben, könnten Fahrradräuber mit ihnen verhältnismässig leicht Geld verdienen.

Weniger Diebstähle durch Einbrüche

Neben all den Hiobsbotschaften hat die Baselbieter Polizei aber auch etwas Positives zu verkünden. Im letzten Jahr sind 13 Prozent weniger Diebstähle in Kombination mit Einbrüchen gemeldet worden. «Wir haben hier bewusst mehr Energie reingesteckt», erklärt sich das die Chefin der Kriminalpolizei.

Die Gesetzeshüter haben zur Prävention mehr Präsenz markiert, gezielte Kontrollen durchgeführt und die strafrechtliche Verfolgung von Einbruchdiebstählen verschärft. «Es ist schön, wenn die Bemühungen Früchte tragen.» Trotzdem kommt das Baselbiet in der Kriminalstatistik 2022 nicht vorteilhaft weg. Aber eben: An anderen Orten sieht es schlimmer aus.