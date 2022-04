Kriminalstatistik Straftaten nehmen im Baselbiet zu – allen voran Cyberdelikte Am Montagmorgen informierte der Kanton Baselland über die Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2021. Die Kriminalitätsbelastung hat zugenommen. Dennoch ist der Kanton Baselland unter dem schweizweiten Durchschnitt.

2021 nahmen in Baselland die Cyberdelikte zu. KEYSTONE

41 Fälle pro 1000 Einwohner – verglichen mit dem schweizweiten Schnitt von 48 Fällen kommt es im Kanton Baselland zu weniger Kriminalfällen. Das sei nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der die Polizeiarbeit neben dem Tagesgeschäft auch von der Durchsetzung der Corona-Massnahmen geprägt war, so Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer an der Medienkonferenz vom Montagmorgen.

Trotz der vergleichsweise guten Lage haben die Straftaten im Baselbiet im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2021 um sieben Prozent oder 888 Fälle auf 12'825 Fälle zugenommen. Den grössten Teil machen dabei Vermögensdelikte, besonders Diebstähle, aus. Die Aufklärungsrate liegt bei 35 Prozent. Verstösse gegen das Strafgesetzbuch, die gesamtschweizerisch um zwei Prozent abgenommen haben, haben im Baselbiet um 12 Prozent zugenommen. Dies sei ausschliesslich auf die Erhöhung der Vermögensdelinquenz zurückzuführen, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

So beispielsweise in der Cyberkriminalität. Die Zahlen werden erst zum zweiten Mal ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Delikte um 48 Prozent angestiegen. Ebenfalls zugenommen haben die Einbruchdiebstähle (plus 24 Prozent), nachdem sie im Jahr 2020 einen Tiefstwert erreicht hatten.

Weniger Unfälle als vor Corona

Abgenommen haben hingegen die Verkehrsunfälle – aber nur verglichen mit den Jahren vor Corona. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 gab es 2021 eine Zunahme um 43 auf 969 Unfälle. Verkehrstote gab es vier, so wenige wie noch nie. Schwerstverletzte mit Velos und E-Bikes haben ebenfalls abgenommen.

Gesunken ist ausserdem die Anzahl Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, von 710 auf 544 Fälle. Aber: Die Frauenhäuser seien stark ausgelastet. Offenbar gehe Schutz vor Anzeige, lässt sich Kathrin Schweizer in der Mitteilung zitieren.