Kulinarisches Wie schmeckt die Pizza aus der Maschine? Die bz hat sie getestet – das Resultat ist überraschend In Hölstein steht, etwas versteckt, ein Pizza-Automat; laut Betreiber der erste in der Schweiz. Sieben Sorten stehen zur Auswahl.

Die Pizza aus dem Automaten in Hölstein sieht tatsächlich aus wie auf dem Bild. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Man kann unterschiedliche Ansprüche an eine Pizza haben: Im Dönerladen darf sie triefend mastig sein. Beim Edel-Italiener sollen die Zutaten frisch daherkommen, in Neapel muss es natürlich die beste der Welt sein. Aber wie soll eine Pizza schmecken, wenn sie aus einer Maschine kommt? Die bz wollte es wissen und hat den laut Betreibern ersten Pizza-Automaten der Schweiz getestet.

Der bunte Kasten steht in Hölstein, etwas versteckt vor dem Dorfladen, dem ehemaligen Milchhüsli. Der grosse Touchbildschirm macht einem die Auswahl aus sieben Sorten nicht einfach, denn auf den Bildern sehen alle gluschtig aus. Wir entscheiden uns für eine einfachere Version, die Margherita für 14.90 Franken.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Danach für eine ausgeklügeltere Calabrese Piccante für 16.90 Franken. Wer in den Genuss einer Pizza kommen möchte, sollte eine Debit- oder Kreditkarte dabei haben. Eine Bargeldzahlung ist nicht möglich. Hat man auf der vor der Bezahlung startenden Lotterie etwas Glück, kriegt man sogar die Pizza gratis.

Die versprochene Zeit wird leicht überschritten

Es rattert und dröhnt, bald strömt ein sanfter Teigduft aus dem Kasten. «Pizza in 4 Minuten» verspricht die Werbung auf dem Blech, wir merken rasch: Wir werden etwas länger auf die Folter gespannt, etwa sechs Minuten, bis die beiden Klappen fast gleichzeitig ihren Mund öffnen. Heraus kommt ein Karton mit einer Alu-Unterlage.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Pizza sieht ansprechend aus, macht einen festen Eindruck, nichts fliesst. Sie ist nicht geschnitten, doch vor Ort wird sie sowieso kaum jemand verzehren wollen, zu ungemütlich ist der Parkplatz an der lärmigen Strasse. Immerhin: Im Dorfladen ist es möglich, ein passendes Getränk zum Teigfladen zu erwerben – wenn nicht gerade späte Nacht ist, denn der Automat hat natürlich rund um die Uhr offen.

Einen Automaten, der Pizzas ausspuckt, würde man eher in einer Stadt oder in einer Agglogemeinde erwarten. Im Waldenburgertal auf eine solche Maschine zu stossen, ist eine Überraschung. «Uns wurde der Standort von einem Kollegen empfohlen», sagt Egzon Isaki. Der Allschwiler hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Visar Hasani den Automaten nach Hölstein gebracht.

Mit ihrem Unternehmen Pizza Place sind sie Franchisenehmer der deutschen Firma Flaven Five, die hinter den Geräten steckt. Einen hohen fünfstelligen Betrag hätten sie bislang investiert.

Ziel: Ein Automat in jeder Schweizer Gemeinde

Im Automaten hat es Platz für 96 tiefgefrorene Pizzas, sie werden von Dr. Oetker hergestellt. In Hölstein, wo die Maschine seit gut zehn Tagen steht, mussten die Betreiber schon mehrmals nachfüllen. «Der Start ist gelungen. Wir haben bereits rund 150 Pizzas verkauft», sagt Isaki. Die ersten positiven Erfahrungen bringen ihn dazu, ein wenig zu träumen: «Unser Ziel ist es, dass in jeder Gemeinde in der Schweiz ein Automat vorhanden ist.»

In wenigen Minuten erhält man eine frische Pizza Margherita. Bild: Nicole Nars-Zimmer

In Allschwil stünden sie derzeit in Verhandlungen für einen weiteren Automaten in der Region Basel. Das Angebot, das auf zehn Sorten erhöht werden könnte, soll alle drei Monate angepasst werden.

Und wie schmeckt nun das Elaborat aus Hölstein? «Nachts betrunken vom Ausgang kommend ist es vielleicht zu ertragen», hat ein Kunde auf Google Maps geschrieben. Das ist sehr streng beurteilt. Das bz-Testergebnis ist gnädiger. Vielleicht ist die Margherita etwas teigig und die Calabrese Piccante nicht gerade feurig. Den Geschmack orten wir irgendwo zwischen Tiefkühlpizza und einer aus dem Dönerladen – hinzu kommt der Spass, beim Rattern der Maschine zuzuschauen.