Kultur Europäische Tages des Denkmals in Ziefen: Alte Webstühle und ein neuer Dorfkern Die diesjährigen Denkmaltage kombinieren altes Gewerbe mit vorausschauender Planung. Die Gemeinde ist dabei gleichermassen an Vergangenheit und Zukunft interessiert.

Das Innere der historischen «Schmitte» in Ziefen. Viele Besuchende werden am Samstag die Antiquitäten selber besichtigen können. Bild: Torsten H.-Geist

Dieses Wochenende finden in der ganzen Schweiz die Europäischen Tage des Denkmals statt. Im Baselbiet liegt in diesem Jahr der Fokus auf Ziefen. Die Oberbaselbieter Gemeinde und die kantonale Denkmalpflege verknüpfen am Samstag mit verschiedenen Veranstaltungen die Vergangenheit mit der Zukunft. Getreu dem Motto der diesjährigen Denkmaltage: Reparieren und Wiederverwenden.

Der alte Dorfkern soll den Besuchenden spannende Einblicke bieten. So beispielsweise die Ziefner «Schmitte» an der Hauptstrasse. Auf einem Flyer heisst es dazu: «Das 1832 erstellte Gewerbe- und Wohnhaus war lange vom Abriss bedroht, bis es letztlich unter Denkmalschutz gestellt und vom Basler Architekten Daniel Burckhardt, weitgehend mit seinen eigenen Händen, aufwendig und über Jahre saniert wurde.» Auch das historische Bachhüsli wird offen sein, wo seit über 40 Jahren klassisches Holzofenbrot gebacken wird.

Nicht nur Ziefen ist dabei

Ziefen ist bekannt für die Posamenterei und Wagnerei. Am Samstag werden deshalb auch diese beiden Handwerke im Fokus stehen. So kann man die alte Wagenwerkstatt im Katzental besichtigen, sich mit den Mechaniken eines klassischen Webstuhls bekannt machen oder das Dorfmuseum besuchen, das sich mit dem Gewerbe und der Landwirtschaft der Gemeinde befasst. Insgesamt laden in Ziefen 14 Stationen dazu ein, das Dorf zu entdecken.

Auch Augusta Raurica und die frisch sanierte Farnsburg sind Teil der Europäischen Tage des Denkmals. So kann man auf einer Führung durch die fast 700 Jahre alte Ruine wandeln und in Augusta Raurica bei der Erforschung eines antiken Ziersteins dabei sein.

Was macht Basel-Stadt? Auch Basel-Stadt bietet im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals diverse Attraktionen, durch die man die historische Altstadt entdecken kann. Diese Jahr fokussiert sich die Kantonale Denkmalpflege auf den Bereich zwischen Steinenberg und Aeschenplatz. Bei einer Führung auf dem Aeschenplatz ist es möglich, dessen Entstehungsgeschichte zu gehen. Ausserdem stehen Fahrten mit den kultigen Oldtimer-Trams, Führungen durch historische Gebäude und vieles mehr auf dem Programm. Mittags und abends finden Konzerte in der Elisabethenkirche und im Stadtcasino statt.

Durch Zusammenarbeit in die Zukunft

Das diesjährige Motto der Europäischen Tage des Denkmals passt auch aufgrund der Zukunftspläne der Gemeinde zu Ziefen. Schon seit längerem ist man daran, Pläne zur Restaurierung und Aufwertung des Dorfkerns zusammenzustellen. Dies geschieht im Rahmen einer Strassensanierung, welche in der Gemeinde realisiert werden soll. Der Gemeinde ist es wichtig, eine Symbiose aus alter Bausubstanz und modernem Komfort zu finden.

Auch ausserhalb von Ziefen gibt es Spannendes zu besichtigen, etwa die alte Feldscheune. Bild: Verein Baselbieter Feldscheunen

«Verkehr, Hochwasserschutz und alte Gebäude sind Herausforderung und Chance», Lukas Geering, erklärte Gemeinderat in der Ziefner Gemeindeverwaltung, an der Medienorientierung. Deshalb lancierte die Gemeinde vor zweieinhalb Jahren ein spezielles Projekt: Man engagierte drei Architekten, um Ideen für den Dorfkern zu entwickeln, unabhängig von ihrer Umsetzbarkeit. «Wir wollten, dass man frei visionieren kann und alle Ideen zugelassen werden», sagt Geering.

Die Vorschläge wurden dann durch Gemeinde, Kanton und die lokale Bevölkerung ausgewertet. Am Ende setzte sich die Idee der Basler Architektengruppe Salathé durch. Das Projekt wird am Samstag in diversen Programmpunkten vorgestellt. So auch in einer öffentlichen Gesprächsrunde, die der Gemeinde sehr wichtig ist.

Eine Gemeinde voller Interesse

«Wichtig war uns immer, dass die Dorfbevölkerung mitreden kann. Bei der Entwicklung wollen wir breit abgestützt sein und möglichst viele Interessen einbeziehen» so Geering. Das Interesse der Bevölkerung sei spürbar und die Einwohnerinnen und Einwohner würden sich bei Themen der Dorfentwicklung auch regelmässig selbst einbringen. «Vielen in Ziefen ist es wichtig, dass es hier lebenswert bleibt und man sich positiv weiterentwickelt.»

Deshalb rechnen die Organisatoren am Samstag auch mit vielen Besucherinnen und Besuchern. «Mehrere Hundert Leute», hallte es unisono durch das Gemeindehaus in Ziefen.