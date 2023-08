Kultur Reigoldswil hat ein Herz für sein Dorfmuseum – Geld für Erweiterung und Sanierung bewilligt Die Gemeindeversammlung sagt einstimmig Ja zu einem Darlehen von 200’000 Franken. Vorgestellt wurde auch der neue Gemeindeverwalter; es war eine saftige Überraschung.

Das Dorfmuseum von Reigoldswil. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Museum Im Feld gehört zu Reigoldswil wie die Wasserfallen. Im 1765 erbauten Gebäude ist schon seit gut drei Jahrzehnten ein Dorfmuseum untergebracht. Nun will die Eigentümerin, die Johann Rudolf Plattner-Stiftung, das Haus zu einem kulturellen Begegnungszentrum für die Region erweitern und die Wohnung im Obergeschoss sanieren. Dafür sind insgesamt 1,5 Millionen Franken nötig.

Kanton steuert 400’000 Franken bei

Die Reigoldswiler Gemeindeversammlung hat am Montag mit 70 gegen 0 Stimmen ein zinsloses und unbefristetes Darlehen von 200’000 Franken bewilligt, um das Bauprojekt zu unterstützen. Dieser Beschluss war Bedingung, damit sich auch der Kanton mit Geldern aus dem Swisslos-Fonds beteiligt. Daraus werden 400’000 Franken fliessen.

Der Entscheid an der Versammlung fiel nicht nur einstimmig, es habe auch keine Diskussionen gegeben, sagt Gemeindepräsident Fritz Sutter auf Nachfrage. Die Tilgung der 200’000 Franken wird gemäss Darlehensvertrag zwischen Gemeinde und Stiftung individuell ausgehandelt. Erstmals nach fünf Jahren seit Inanspruchnahme erörtern die Parteien die Möglichkeit einer teilweisen oder kompletten Rückzahlung. Dieses Prozedere wird nach jeweils weiteren drei Jahren wiederholt.

Gemeinderat wird neuer Verwalter

Eine grosse Überraschung setzte es an der Gemeindeversammlung ab, als der neue Gemeindeverwalter präsentiert wurde. Dieses Amt übernimmt am 1. November Markus Dörflinger, der seit gut drei Jahren Reigoldswils Exekutive angehört und für die Finanzen zuständig ist. Bis dann leitet die stellvertretende Gemeindeverwalterin Eliane Rudin-Felber, die per Ende Jahr in Frühpension geht, interimsweise das Verwaltungsteam. Dörflinger löst Roland Minder ab, der als Verwalter kürzlich freigestellt worden ist. Er arbeitet derzeit bei der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion im Rechnungswesen.

Sutter ist überzeugt, dass der Gesamtgemeinderat mit Markus Dörflinger die richtige Person aus acht Bewerbungen gewählt hat, obwohl dieser bereits 60-jährig und noch ohne Erfahrung in einer Gemeindeverwaltung ist. «Markus verfügt über grosse berufliche Routine, kann gut mit Leuten umgehen, und wir kennen ihn schon lange. Er ist ein Glücksfall für uns.» Der Gemeindepräsident versichert, dass Dörflinger vor und bei der Wahl stets in den Ausstand getreten ist. «Das haben wir sauber abgewickelt.» Die Nachfolge im Gemeinderat wird am 22. Oktober bestimmt.

Umzug der Verwaltung in zweiten Semester 2024

Für die Finanzverwaltung ist eine zweite Stellenausschreibung erforderlich. Unter den drei eingegangenen Bewerbungen auf die ersten Inserate sei keine passende Kandidatur vorhanden gewesen.

Markus Dörflinger wird als erstes wichtiges Vorhaben den Umzug der Gemeindeverwaltung aufgleisen müssen. Diese soll im zweiten Halbjahr 2024 vom jetzigen Gemeindezentrum ins Gebäude der einstigen Kantonalbankfiliale am Dorfplatz verlegt werden. Das Gemeindezentrum und das anliegende Feuerwehrmagazin werden abgerissen und einer Wohnüberbauung mit Arztpraxis und Tiefgarage weichen. Über die weiteren Planungsschritte auf dieser Parzelle entscheidet die Gemeindeversammlung Anfang Dezember.