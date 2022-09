Kulturelles Erbe Europäische Tage des Denkmals: Auch die Jüngsten beider Basel engagieren sich An diesem Wochenende finden in beiden Basel die Europäischen Tage des Denkmals statt. Eine Besonderheit: Baselbieter Schulkinder organisieren eine Führung für andere Kinder.

Bei der Führung durch das Rathaus in Liestal lernen die Gäste die langjährige Geschichte des Gebäudes kennen. Boerje Mueller

An diesem Wochenende steigt die 29. Ausgabe der Europäischen Denkmaltage im Baselbiet. Darüber wurde am Dienstagmorgen im Museum.BL in Liestal informiert. Zum ersten Mal seien die Denkmaltage in der Kantonshauptstadt, sagt Brigitte Frei. Sie ist seit 24 Jahren kantonale Denkmalpflegerin und kümmert sich um deren Schutz und Erhaltung. Sie sagt:

«Wir haben uns für Liestal entschieden, da die Gemeinde ein sehr interessantes Stadtgefüge aufzeigt.»

Ihr Ziel sei es, dass die Menschen an den zwei Tagen näher an die lokalen Denkmäler, alten Gebäude, oder Kulturgüter herangeführt werden.

Die Denkmaltage stehen dieses Jahr unter dem gesamtschweizerischen Motto Freizeit. Interessierten werden die Türen zu Stätten der Kunst, der Erholung und des Sports geöffnet. Doch Frei sagt:

«Die Umsetzung des Mottos war in Liestal eine Herausforderung.»

Das Team musste sich genau überlegen, welche Freizeiteinrichtungen für die Denkmaltage geeignet wären.

Die Aktivitäten und Führungen werden in drei Oberkategorien unterteilt. In der ersten Kategorie dreht sich alles um das Motto. Es werden also verschiedene Freizeiteinrichtungen vorgestellt. Beispielsweise das alte Zeughaus, oder eine Führung durch das Schwimmbad Gitterli – das zweite Schwimmbad, das es in der Region gab. Ausserdem gibt es Führungen durch die römische Villa Munzach oder die Thermen in Augusta Raurica.

Die zweite Kategorie zeigt historische Objekte mit Stadtbedeutung. Es werden Führungen durch das Liestaler Stedtli angeboten, mit all seinen Mauern, Türmen und Toren. Ausserdem können Gäste das Rathaus besichtigen.

Von Kindern für Kinder

Die dritte Kategorie umfasst das Liestal der Zukunft. Denn: Der Denkmalschutz befasst sich auch mit dem zukünftigen Stadtbild. Er ist beispielsweise in die Arbeiten am neuen Bahnhof involviert. Die Führung durch die Bahnhofsbaustelle an den Denkmaltagen bietet Besucherinnen und Besuchern auch die Möglichkeit, offene Fragen zu klären. Zudem wird auch die Wohnüberbauung an der Oristalstrasse vorgestellt.

All diese Führungen werden von Fachpersonen durchgeführt. Es gibt in diesem Jahr aber noch ein besonderes Highlight: Schulkinder werden zu Stadtführenden. Schülerinnen und Schüler der Primarschule Frenke veranstalten einen Postenlauf durch das Stedtli zum Thema Baukultur. Sie gestalten die Führung für andere Kinder. «Es ist wichtig, dass Kinder schon früh ihre Stadt besser kennen lernen und wertschätzen», sagt Frei. Die Kinderführungen werden in Zukunft an jedem Baselbieter Denkmaltag stattfinden.

Die Denkmaltage werden durch Regierungsrat Isaac Reber am Samstag, dem 10. September, um 12.30 Uhr in der Rathausstrasse 11 eröffnet.

Der Basler Denkmaltag mit dem Thema «Rund um die Spalenvorstadt»

Eine der Führungen am Basler Denkmaltag erzählt die Baugeschichte des Spalentors. Roland Schmid (07.11.2013)

Auch in Basel-Stadt können Besucherinnen und Besucher am Samstag Denkmäler oder Kulturgüter besichtigen. Unter dem Thema «Rund um die Spalenvorstadt» werden vier Rundgangführungen und zwölf Führungen in alten Gebäuden, Gärten und Geschichten angeboten.

Der erste der vier Rundgänge führt durch die Spalenvorstadt, wobei Bauten des 20. Jahrhunderts vorgestellt werden. Die zweite Führung zeigt die städtebauliche Entwicklung des Uni-Campus auf. Beim dritten Rundgang können Besucherinnen und Besucher den jüdischen Friedhof und das Kloster Gnadental besichtigen. Der letzte Rundgang führt kreuz und quer durch das Quartier und bietet einen Überblick über die Geschichte und Entwicklung von Basels wichtigster Vorstadt.

Eine Online-Anmeldung ist für fast alle Führungen Pflicht

An den weiteren zwölf Führungen können Gäste beispielsweise das Spalentor, das Haus Mühleisen, das Gewerbemuseum oder das Kollegienhaus der Universität besichtigen.

Neben den Führungen werden ein Serenadenkonzert in der Musik-Akademie gespielt, Rundfahrten mit einem historischen Tram angeboten, eine Entdeckungsreise durchs Feuerwehrmuseum Basel durchgeführt oder Jüdischkurse abgehalten.

Alle Führungen und Veranstaltungen sind kostenlos. Jedoch ist die Anzahl an Teilnehmenden beschränkt. Das heisst: Eine Online-Anmeldung ist für fast alle Führungen obligatorisch.

Der Tag des Denkmals in Basel-Stadt wird durch Regierungsrätin Esther Keller eröffnet. Und zwar am Samstagmorgen um 9.30 Uhr im Grossen Saal der Musik-Akademie.