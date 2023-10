Läufelfingen Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Autos prallen frontal ineinander – drei Personen verletzt Am Mittwochabend hat es in Läufelfingen heftig gekracht. Bei einem Frontalcrash zweier Autos wurden drei Personen verletzt.

Drei Personen haben sich beim Crash in Läufelfingen verletzt. BRK News

Im Baselbiet kam es am Mittwochabend zu einem heftigen Crash. In Läufelfingen sei ein Smart mit einem entgegenkommenden VW kollidiert, wie Paul Steffen, Mediensprecher der Kantonspolizei Baselland, gegenüber BRK-News sagt. Der Unfall ereignete sich auf der Unteren Hauensteinstrasse.

Die beiden Autos seien frontal ineinandergekracht. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in den Grünstreifen neben der Strasse geschoben und kamen dort zum Stillstand. Im Smart habe sich eine erwachsene Person im Alter von 55 Jahren befunden, im VW eine 49-jährige Mutter mit ihrer 19-jährigen Tocher. «Der Lenker des Smarts hat mutmasslich Rückenverletzungen erlitten. Er musste mit einem Helikopter in ein Spital gebracht werden», sagt die Polizei vor Ort weiter. Die Insassinnen des VWs seien mittelschwer verletzt worden und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden.

CH Media Video Unit

Zum Unfallhergang könne von folgender Situation ausgegangen werden: Der Lenker des Smarts sei eingangs einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und daraufhin mit dem VW kollidiert.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Diese sei parallel zur Sicherheit aufgeboten worden, wie Paul Steffen erklärt: «Wir wussten am Anfang nicht, ob wir die Insassen aus den Autos befreien müssen.»

Spuren wurden gesichert und die Beteiligten werden zu gegebenem Zeitpunkt zum Unfall befragt. Auch Blutproben sollen entnommen werden. (brk/pin)