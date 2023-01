Landfasnacht «Breitspurig» als Sujet: Die Liestaler Fasnacht 2023 thematisiert den Bahnhofsausbau Das Fasnachtskomitee Liestal (FKL) hat sich für den Entwurf von Simon Wiesner entschieden. Seine Plakette zeigt Züge und das «Waldenburgerli» sowie drei Fasnachtsfiguren.

So sehen die drei Plaketten aus. Bild: zvg

Seit über sechs Jahren bauen die SBB am neuen Bahnhof in Liestal. Das geht natürlich auch nicht an den Bewohnenden vorbei. Der Liestaler Simon Wiesner greift den Grossbau deshalb auch in seinem Entwurf für die Plakette der «Fasnecht Lieschtel 2023» auf.

Wie das Fasnachtskomitee Liestal am Montagabend mitteilt, habe man sich bereits anfangs September 2022 für Wiesners Entwurf entschieden. Nun gehe man damit auch an die Öffentlichkeit. Auf Wiesners Plakette sind drei Züge respektive Lokomotiven sowie die Waldenburgerbahn zu sehen. Darüber sind ein Waggis, eine alte Tante und ein Harlekin abgebildet – bei der Goldigen zudem die bekannte SBB-Uhr.

Mehr zum Sujet erfährt man im «Väärs»:

«Uf breiter Spur das isch jo klar

fahrt s Waldeburgerli dasch wunderbar

au dr Schnällzug, Bummler und Inter City Express

hän bim Durfahre vo Lieschtel nümm so vill Stress



Uf 4 statt nur 3 Spurä

fahre d Züg bald durch Lieschtel durä

e luti Nacht, me ghört Bagger und Sirenä

me weiss d Gleisarbeiter sin dr Burggrabe am dehnä



Au dr Kondiktör freut sich

bald chömme d Züg wieder pünktlich

und au dr Ingenieur isch froh

chann er bald uf em fertige Perron stoh



Au dr Waggis mit sim Waage isch am studiere

was er das Joor Passends chönnt konstruiere

am Sunntig bi dr Fahrt durchs Törli dänkt er: ‹Pass i ächt drdur?›

denn s Törli het immer no die glich schmali Spur



D Drummler und Pfiffer stön in Formation

marschiere im Glichschritt, das brucht Konzentration

vo Vierer- uf Einerkolonne heissts denn vor em lhbiege in d Gass

so d Spurbreiti wächslä, das macht doch Spass



Am Umzug durchs Stedtli hets Lüt chaschs ahne

die erschti Gugge muss sich dr Wäg dur d Mängi bahne

ufkoloniert uf vier Spure

marschiere sie schränzend dur die Schauluschtige dure



Und goht dr Cherus denn am Ändi zueh

d Ahwohner im Stedtli hän wieder ihri Rueh

die Letschte ziehts richtig Bahnhof, wie sichs ghört

Doch s Bahnhofbuffet isch leider nümm dört



Schlussändlich macht d Putzkolonne ihri Tuur

und vo Fasnacht und Konfetti fehlt jedi Spur»