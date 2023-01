Landfasnacht «Zrugg zur Gmeindsversammlig»: Das ist die Plakette zur Allschwiler Fasnacht 2023 Das Motto der Fasnacht, die in diesem Jahr vom 19. bis 22. Februar stattfindet, soll dazu anregen, das in Allschwil praktizierte Modell des Einwohnerrats zu überdenken. Die Plaketten sind bereits im Verkauf.

So sieht die neue Plakette der Allschwiler Fasnacht aus. Bild: zvg

Am Montagabend wurde das Geheimnis um das Motto und die dazugehörige Plakette in Form einer Senftube zur Allschwiler Fasnacht 2023 gelüftet. «Zrugg zur Gmeindsversammlig» – so lautet das Motto, das dazu anregen soll, das in Allschwil praktizierte Modell des Einwohnerrats zu überdenken. «Ist der Einwohnerrat in Allschwil nach 50 Jahren mitten in der Midlife-Crisis?» und «Ist die Zeit des Allschwiler Parlaments abgelaufen?» sind zwei zentrale Fragen, die die Organisatoren in ihrer Mitteilung stellen.

Denn seit 2017 kann in den Baselbieter Gemeinden ohne Einwohnerrat das Initiativrecht eingeführt werden. Neben der unmittelbaren Mitwirkung an der Gemeindeversammlung ist es einem Komitee möglich, direkt eine Urnenabstimmung anzustreben.

Fasnachtsplaketten bleiben gleich teuer

«Nach dem Motto ‹Mir gänn unsere Sänf drzue› zeigt die Plakette Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, welche sich aktiv an der Lokalpolitik beteiligen möchten und deshalb die Wiedereinführung der Gemeindeversammlung fordern», heisst es in der Mitteilung zur Allschwiler Fasnacht 2023 weiter.

Entworfen wurde sie von der Allschwiler Grafikerin Vera Wallnöfer. Bereits im Herbst wurde die Plakette in einem anonymen Wettbewerb ausgewählt, an dem sich mehrere Künstlerinnen und Künstler beteiligten. Die Verkaufspreise der Allschwiler Fasnachtsplakette 2023 bleiben unverändert. Die Kupfrige kostet 8 Franken, die Silbrige 16 Franken und die Goldige 40 Franken.