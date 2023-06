Landrat Baselbieter Parlament bewilligt 3,4 Millionen Franken für Integrationsförderung Die Vorlage, welche die Justiz- und Sicherheitsdirektion dem Landrat am Donnerstag vorlegte, sei «wichtig und sinnvoll», fand die Mehrheit im Parlament. Dagegen stemmte sich die SVP.

Immigrierte junge Erwachsene können in erster Linie durch Sprachunterricht effizient integriert und in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden, sind sich die meisten Landräte einig. Symbolbild: Severin Bigler

Mit dem kantonalen Integrationsprogramm (KIP) orientiert sich der Kanton an den Zielen der Integrationsförderungspolitik, die schweizweit seit 2014 gilt. Am Donnerstag bewilligte der Landrat das Integrationsprogramm für die kommenden vier Jahre mit 60 Ja- zu 20 Nein-Stimmen. Ein Grossteil der SVP und wenige aus der FDP lehnten die Vorlage ab. Per Kantonsverfassung unterliegt der Beschluss der fakultativen Volksabstimmung.

Die Baselbieter Sicherheitsdirektion arbeitete für das KIP-3, das von 2024 bis 2027 gelten soll, eine Vorlage mit insgesamt 34 Massnahmen in 7 Förderbereichen aus: Information und Abklärung zum Integrationsbedarf, Sprache, Ausbildung- und Arbeitsmarktfähigkeit, frühe Kindheit, Zusammenleben, Diskriminierungsschutz und Dolmetschen. Das Programm kostet den Kanton 3’392’068 Franken. Der Bund beteiligt sich mit weiteren 3,5 Millionen Franken. Gegen das KIP-2, das aktuell gilt, wurde 2021 das Referendum ergriffen. Das Baselbieter Stimmvolk stimmte der Ausgabe aber mit 58,9 zu 41,1 Prozent zu.

Seit letzter Diskussion «nichts geschehen»

Für die SVP ist die Effizienz der Massnahmen im KIP zu unklar. «Hier wird im Giesskannenprinzip Geld verschenkt», meint Fraktionschef Hans-Peter Weibel. Am meisten störe sich die SVP daran, dass die Hauptkritikpunkte aus der letzten Debatte um das KIP-2 auch in der jetzigen Vorlage nicht berücksichtig worden seien. «Rechnet nicht damit, dass das Volk das KIP diesmal wieder annimmt», meint SVP-Landrat Peter Riebli und verweist auf das «nicht eindeutige Resultat».

Seine Partei sei «absolut für Integration», meint Riebli. Es müsse aber klarer definiert sein, für wen. «Wir wollen keine Gelder sprechen für Leute, die sich der Integration verweigern.» Wichtig sei es genau deshalb, Förderung und Forderung, die Grundformel der nationalen Integrationspolitik, im KIP auch dementsprechend zu verknüpfen, so wie es die SVP bereits 2021 gefordert habe.

Haltung der Gegner ist «nicht nachvollziehbar»

Die Evaluierung der Massnahmen sei für das kommende Programm vorgesehen, erwiderte SP-Landrätin Tania Cucè. Die Verknüpfung von Forderung und Förderung, wie sie die SVP fordere, sei aber nicht das Ziel des KIP, da dessen Massnahmen explizit in Förderbereichen liegen. Ausländerrechtliche Massnahmen fallen in den Fachbereich des Amts für Migration und Bürgerrecht, das aber im engem Austausch stehe mit dem Fachbereich für Integration.

Dass die Gegner Migration oft in Zusammenhang mit Kriminalität stellen, «dann aber die Integration nicht fördern wollen, ist nicht nachvollziehbar», findet Cucè. Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer meinte: «Es ist ein Förderprogramm, das auf Freiwilligkeit beruht und nicht verpflichtende Massnahmen vorsieht.» Somit wäre der Fokus des Programms auf Integrationswillige, den sich die SVP wünscht, bereits gegeben.