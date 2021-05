Landrat Baselbieter Parlament streitet über das neue Integrationsprogramm für Zugewanderte Einmal mehr tagt das Baselbieter Parlament unter Corona-Bedingungen im Basler Messe-Zentrum. Bei den traktandierten Gesetzesänderungen sind die Entscheidungen bereits gefallen.

Erneut tagt der Landrat unter Coronabedingungen in der Messe Basel. Roland Schmid / BLZ

Herzlich willkommen zur heutigen Landratssitzung aus dem Basler Messe-Zentrum. Es ist heute vielleicht nicht die aufregendste Traktandenliste aller Zeiten, die da abgearbeitet wird. Aber es geht um mehrere wichtige Geschäfte. Die bz ist vor Ort und hält sie mit regelmässigen Updates auf dem Laufenden. In eigenen Worten bevorschaut die Landeskanzlei die Sitzung vom 20. Mai folgendermassen:

«An der Landratssitzung vom 20. Mai 2021, wiederum im Congress Center Basel, befasst sich das Baselbieter Kantonsparlament u.a. mit Ausgabenbewilligungen für das kantonale Integrationsprogramm, die Sanierung der ARA Birsig und die Baustellenkontrollen und blickt zurück auf die Bewältigung der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020.»

Und weiter: «Mit dem neuen Kantonalen Integrationsprogramm werden für die Jahre 2022 und 2023 knapp CHF 1,5 Mio. bereitgestellt, die in insgesamt acht Förderbereiche – von der Erstinformation bis zur Arbeitsmarktfähigkeit – fliessen sollen. Diese Programme basieren auf einer paritätischen Finanzierung zwischen den Kantonen (und ihren Gemeinden) und dem Bund, dessen Beitrag jeweils in Abhängigkeit von der Anzahl Migrantinnen und Migranten steht. Die Gelder sollen spezifisch dorthin fliessen, wo die Massnahmen der Regelstrukturen (z. B. Schulen) nicht greifen. Als Beispiel kann etwa die vorschulische Förderung angeführt werden. In der Kommission wurde teils kritisiert, dass die fordernde Seite der Integration in der Vorlage zu wenig ausgeführt werde. – Die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission beantragt dem Landrat mit 9:3 Stimmen ohne Enthaltungen, die beantragten Mittel zu sprechen.»

Zudem: «Bei der regionalen Abwasserreinigungsanlage ARA Birsig in Therwil besteht erheblicher Bedarf an umfangreichen Ersatzmassnahmen. Für die Sanierung und Erweiterung der Anlage sieht der Regierungsrat eine Ausgabenbewilligung in Höhe von CHF 21,5 Mio. vor. Unter anderem wird die Schlammbehandlung mit einer Faulungsanlage ergänzt. Dies führt u.a. zu einer Steigerung der Energieeffizienz. Aus dem anfallenden Biogas wird mit einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme gewonnen. Beides kann vor Ort ganzjährig genutzt werden. Dazu wird der Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT) ins Energiekonzept eingebunden. Die vorberatende Umweltschutz- und Energiekommission beantragt dem Landrat einstimmig, der Ausgabenbewilligung zuzustimmen.»

Ebenso: «Die Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) und das neue Gesetz über die flankierenden Massnahmen im Arbeitsmarkt (FLAMAG) resultiert in einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Kontrollorganisation AMKB. Sie erhält vom Kanton eine Abgeltung in der Höhe von knapp CHF 3,5 Mio. von Juli 2021 bis Ende 2024 für Schwarzarbeits- und Submissionskontrollen, Baustellenbesuche, Hygiene- und Unterkunftskontrollen sowie für Präventions- und Informationsarbeit. Die Leistungsvereinbarung markiert einen Wendepunkt für die Arbeitsmarktkontrolle des Kantons, indem nun (wieder) klar definierte Leistungen in konkreten Mengen und zu einem definierten Preis eingekauft werden können. Eine Unstimmigkeit betreffend Zuständigkeit für die Hygienekontrollen sollte bis zur Behandlung im Landrat geklärt sein. Die vorberatende Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission beantragt dem Landrat mit 13:0 Stimmen Zustimmung zur Ausgabenbewilligung.»

Und schliesslich: «Mit dem Bericht zur Bewältigung der ersten Welle der Covid-19-Pandemie beantragt der Regierungsrat dem Landrat, Motion 2020/257 als erfüllt abzuschreiben. Aufgrund der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie behandelte die vorberatende Geschäftsprüfungskommission die Vorlage als Zwischenbericht, der den Wissensstand unmittelbar nach der ersten Welle abbildet. Aus diesem Grund wurde in den Vorberatungen der Kommission Wert darauf gelegt, keine neuen Erkenntnisse oder aktuelle, mit Covid-19 in Zusammenhang stehende Themen in die Diskussion einzubringen. Die GPK erwartet einen Abschlussbericht nach Beendigung der Pandemie, in dem Erkenntnisse und Lehren aufgeführt werden, die aus der Krise gezogen wurden. Im Hinblick auf diese finale Berichterstattung wurden Empfehlungen formuliert, die nach Zustimmung durch den Landrat dem Regierungsrat zur Stellungnahme übergeben werden. Die vorberatende Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Landrat mit 14:0 Stimmen Zustimmung zum Landratsbeschluss.»

Die Revision des Landratsgesetzes kommt gegen leichten Widerstand durch

Das erste grüne Häkchen untere eine Gesetzesänderung kann bereits gesetzt werden: Es geht um die Revision des Landratsgesetzes und hier insbesondere um Abstimmungen in Abwesenheit bei Krisensituationen, die künftig aus dem Homeoffice erfolgen können - aber eben nur in echten Krisen. Die Verhältnisse bei der Schlussabstimmung sind klar: Mit 74:4 Stimmen bei 2 Enthaltungen ist das Vierfünftelmehr erreicht und es braucht keine Volksabstimmung. Landratspräsident Heinz Lerf (FDP) hofft, dass man nie auf diese Gesetzesänderung wird zurückgreifen müssen.

SVP boykottiert Schlussabstimmung: Die Änderung des Bevölkerungsschutzgesetzes ist beschlossen

Bereits im Vorfeld hat die Änderung des Bevölkerungsschutzgesetzes zu hitzigen Diskussionen geführt. Die bz berichtete darüber. Nun steht die entscheidende zweite Lesung und die Schlussabstimmung an. Wie schon an der letzten Sitzung weist die SVP weist auf ihrer Meinung nach «schwer wiegende Mängel hin, die für die Fraktion nicht nachvollziehbar sind». Alle Rückmeldungen von Polizei, Feuerwehr und Sanität, die man in den vergangenen Wochen erhalten habe, seien sich einig gewesen: Die bisherigen Abläufe bei Schadensereignissen funktionierten und eine Änderung sei überflüssig. Allerdings bekräftigt die SVP ihren angekündigten Boykott der Schlussabstimmung, um dem Landkanton das obligatorische Referendum in diese hoch technischen Frage zu ersparen.

Der Grüne Marco Agostini schliesst sich dem Votum der SVP an. Er sieht die genau gleichen Mängel. Er werde allerdings mit einem schlechten Gefühl zustimmen.

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer widerspricht: «Es braucht ein neues Gesetz, um bestehende Lücken zu schliessen. Das Missverständnis hier ist, dass ein Grossereignis nicht immer ein grosser Brand sein muss. Die Einsetzung eines Schadenplatzkommandos durch die Regierung wird nicht weit weg vom Ereignis gefällt, sondern in Absprache mit den Einsatzkräften.»

Die Schlussabstimmung spricht dank des Wegfalls der kritischen Stimmen eine gleichwohl deutliche Sprache: Mit 68:1 Stimmen bei einer Enthaltung wird auch bei dieser Gesetzesänderung das Quorum erreicht. Sollte nicht von privater Seite das Referendum ergriffen werden, müssen sich die Baselbieter Blaulichtorganisationen mit den teilweise veränderten Unterstellungen abfinden.

Das dazu gehörende Zivilschutzgesetz wird dagegen - wie im Vorfeld - diskussionslos mit 80:0 Stimmen angenommen.

Keine Diskussion über die Teilrevision des Anmeldungs- und Registergesetzes beim Kantonalen Gebäude- und Wohnungsregister

Auch diese - sehr technische - Gesetzesänderung wird ohne obligatorisches Referendum vom Landrat durchgewinkt. Dies mit 82:0 Stimmen.

SVP beantragt Rückweisung des kantonalen Integrationsprogramms

So, endlich kommt etwas Stimmung in die Bude, wäre man beinahe versucht zu sagen. Es geht um die Bewilligung von 1,5 Millionen Franken Kantonsgelder für das Integrationsprogramm von Zugewanderten für die Jahre 2022 und 2023. Das Integrationsprogramm weist eine Vielzahl unterschiedlicher Massnahmen auf (siehe oben). Die Gemeinden müssen zusätzliche 2 Millionen Franken in dieses Programm einschiessen. Hinzu kommen Bundesgelder in der Höhe des Kantonsbeitrags. An diesem Betrag arbeiten sich die Mitglieder der SVP-Fraktion gleich reihenweise ab.

Bereits im Vorfeld der Landratssitzung hat die SVP-Fraktion in einer Medienmitteilung die Rückweisung des gesamten Programms gefordert. Die bisherigen Integrationsmassnahmen seien «wenig zielgerichtet und nicht erfolgsbasiert (...) Man kann auch von einer gescheiterten Integration in vielen Bereichen sprechen». Insbesondere bemängelt die SVP: «Der Bericht lässt jegliche Instrumente zur Messbarkeit und Wirksamkeit des Erfolges der Integrationsmassnahmen vermissen.»

Diesen Widerstand auf den Punkt bringt in der Debatte die Reinacher Landrätin Caroline Mall:

«Das erste Gebot der Integration ist das Erlernen der Landessprache, wie es von vielen Ländern eingefordert wird. Wir wollen viel mehr Deutschangebote im Programm. Und die Erfolge solcher Kurse sind sehr wohl messbar. Geben wir der Regierung die Möglichkeit, in einer neuen Fassung des Integrationsprogramms den Fokus voll auf die deutsche Sprache zu richten.»

Für Deutschkurse sind gemäss Mall bloss unverändert 440'000 Franken im Programm eingestellt. Dieser Betrag solle umgehend wesentlich erhöht werden - zulasten anderer Programme.

SVP-Fraktionskollege Reto Tschudin sieht es so:

«Ich werde den Eindruck nicht los, dass hier krampfhaft nach Projektli gesucht worden ist, wo man auch noch Geld ausgeben kann.»

Update folgt.