Liveticker Der FCB spielt im zweiten Spiel der Conference League mit Kasami, Palacios und Tavares gegen Kairat Almaty

Nach dem 0:0 auswärts in Baku, folgt am zweiten Spieltag in der Conference League das Spiel gegen Kairat Almaty aus Kasachstan. Auch die Kasachen starteten mit einem 0:0 in die internationale Saison. Kann der FCB den Schwung aus den vergangenen drei Spielen mitnehmen und sich in Europa den ersten Dreier sichern?