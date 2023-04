Landrat Das Deponieren von Bauschutt soll teurer werden: Baselbieter Kommissionen sagen Ja zur Lenkungssteuer Im Baselbiet wird zu wenig Bauschutt rezykliert, zu viel noch brauchbare Stoffe landen auf den Deponien. Nun will die Politik Gegensteuer geben und eine Deponieabgabe einführen. Die zuständigen Landratskommissionen haben grünes Licht gegeben.

Die Deponie Höli in Liestal ist in den vergangenen Jahren sehr rasch mit Bauschutt aufgefüllt worden. Zu rasch, findet die kantonale Politik. Sander Van Riemsdijk

Rund eine Million Tonnen Bauschutt landet Jahr für Jahr auf den Baselbieter Deponien; dies entspricht in etwa dem Volumen des neuen Roche-Turms, dem höchsten Gebäude der Schweiz. Diese Menge soll in den nächsten Jahren um rund 30 Prozent gesenkt werden.

Allerdings waren die Deponiegebühren im Kanton vor allem in der Vergangenheit derart tief, dass viele noch verwertbare Abfälle aus wirtschaftlichen Gründen auf Deponien landeten anstatt rezykliert zu werden. Hier kommt die neue Deponieabgabe ins Spiel, welche die Baselbieter Regierung einführen will.

Streit um Höhe der Abgabe

Nun liegen die Berichte der vorberatenden Kommissionen des Landrats vor. Fazit: Sie stützen grundsätzlich die Idee der Regierung, eine neue Lenkungssteuer einzuführen. Details gaben aber viel zu diskutieren wie dem eben veröffentlichten Bericht der Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) und dem Mitbericht der Bau- und Planungskommission (BPK) zu entnehmen ist.

Ein Streitpunkt ist die Höhe der Abgabe: Laut Vorschlag der Regierung soll diese maximal 50 Franken pro Tonne betragen, wobei sie für die Festsetzung der Abgabe zuständig wäre. Ein Antrag in der UEK, den Maximalbetrag auf 20 Franken zu beschränken, scheiterte mit 5 zu 7 Stimmen knapp. Die Mehrheit argumentierte, dass eine Deponieabgabe mit nur geringem Handlungsspielraum nicht zielführend sei.

Noch knapper (mit 5 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung) scheiterte in der Folge ein Antrag, der Landrat und nicht die Regierung solle die Höhe der Abgabe jeweils festsetzen. Schliesslich beschliesse der Landrat schon heute die Höhe von Steuern und Gebühren. Letztlich setzte sich jedoch die Meinung durch, dass die Regierung bei Bedarf die Abgabe rascher und flexibler senken oder auch erhöhen könne.

Geld aus den Einnahmen fliesst in die Altlastensanierung

Diskutiert wurde schliesslich die Verwendung der Einnahmen. Bei einer anvisierten Menge von rund 700'000 Tonnen würde die Abgabe bei einem Preis von 10 Franken pro Tonne 7 Millionen Franken generieren. Die Regierung schlägt vor, dieses Geld für Altlastensanierungen zurückzustellen.

Diese Idee wird letztlich auch von Mehrheiten in den vorberatenden Landratskommissionen getragen. Verworfen wurden andere Vorschläge, etwa die Einnahmen in die Subvention des rezyklierten Materials zu stecken. Dies sei nicht zielführend, da dann etwa der nachhaltige Holzbau preislich gegenüber Recyclingbeton schlechter gestellt werde, argumentierte eine Mehrheit.

Ebenfalls abgelehnt wird die Idee, die Einnahmen an Standortgemeinden von Deponien auszuschütten. Damit würden möglicherweise falsche Anreize gesetzt. Zudem müsste die Frage von Inkonvenienzentschädigungen an Gemeinden in einem grösseren Zusammenhang diskutiert und auch Fragen zu anderen Deponien oder zur Autobahn einbezogen werden.